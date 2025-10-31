https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/unlu-sarkici-muazzez-abacidan-korkutan-haber-kalp-krizi-gecirdi-1100646757.html
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Kalp krizi geçirdi
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Kalp krizi geçirdi
31.10.2025
Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Stent takıldıSöz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada "Canım Ablacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Kalp krizi geçirdi
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi
Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada "Canım Ablacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor." ifadelerini kullandı.