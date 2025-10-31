https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/unlu-sarkici-muazzez-abacidan-korkutan-haber-kalp-krizi-gecirdi-1100646757.html

Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Kalp krizi geçirdi

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi 31.10.2025

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Stent takıldıSöz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada "Canım Ablacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

