https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bakan-murat-kurum-paylasti-yapacagimiz-evleri-gordunuz-mu-1100640477.html

Bakan Murat Kurum paylaştı: 'Yapacağımız evleri gördünüz mü?'

Bakan Murat Kurum paylaştı: 'Yapacağımız evleri gördünüz mü?'

Sputnik Türkiye

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin evlerin videolarını paylaşan Bakan Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadesini... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T11:31+0300

2025-10-31T11:31+0300

2025-10-31T11:31+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

toki̇

ev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1a405bc14f6e3c2da4b5aed1fc4ae19c.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda proje kapsamında inşa edilecek yapılara ilişkin örnek daireleri içeren videoya yer verdi. Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadesini kullandı.Yüzyılın Konut Projesi'nde evler nasıl olacak?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin evin 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.Yüzyılın Konut Projesi'nde evler ne kadar olacak?Konutların fiyatı ve taksit tutarları ise İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.Buna göre, Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Taksitleri ise 1+1 konutların 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin ise 9 bin 938 lira olacak.İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. Bu konutların taksitleri ise 1+1'ler 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'ler 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/500-bin-sosyal-konut-projesinde-fiyatlar-aciklandi-1100496414.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ev