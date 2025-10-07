Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam gelecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yeni-bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-olacak-bedelli-askerlik-ucretine-ne-kadar-zam-gelecek-1099981031.html
Yeni yıla sayılı aylar kalırken en çok merak edilenlerin başında bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı geliyor. Şu anda 280 bin 850 lira olan bedelli... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T11:52+0300
2025-10-07T11:52+0300
2025-10-07T11:52+0300
2025'in bitmesine yaklaşık 2.5 ay kaldı ama şimdiden 2026 yılında bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı konuşuluyor. Memur maaş katsayısı ve enflasyon oranına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 2026'nın ilk döneminde 300 bin lirayı aşması bekleniyor. Şu anda ise bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira olarak ödeniyor. Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor? Bedelli askerliğin 2026'da ne kadar olması bekleniyor?Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına dair ilk ipuçları da ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, 2025’in ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Ancak yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam ve oluşan enflasyon farkı nedeniyle ücretin artacağı kesinleşti.Son üç aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 olarak hesaplanırken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde11’lik artış da eklenecek. Memur maaşlarında yüzde 13,65 oranında kümülatif bir artış bekleniyor. Bu oranlar dikkate alındığında memur aylık katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması durumunda, 2026 bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.
Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor? Bedelli askerliğin 2026'da ne kadar olması bekleniyor?
