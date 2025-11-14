Türkiye
Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıta kasım ayında üçüncü kez zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam yapılması bekleniyor. Böylece Türkiye... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Kasım ayının ilk yarısı tamamlanırken akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam yapılacak. Böylece benzin fiyatları kasım ayında üçüncü kez artmış olacak.Motorinden sonra benzine yeni artışGeçtiğimiz hafta motorin fiyatları yapılan iki zamla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde 60 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyelerine ulaşmıştı. Bugün ise benzin fiyatları yeniden değişiyor.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 63.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.Güncel akaryakıt fiyatları (14 Kasım 2025)Benzin fiyatlarıMotorin fiyatları
13:13 14.11.2025
Kasım ayının ilk yarısı tamamlanırken akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam yapılacak. Böylece benzin fiyatları kasım ayında üçüncü kez artmış olacak.

Motorinden sonra benzine yeni artış

Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları yapılan iki zamla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde 60 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyelerine ulaşmıştı. Bugün ise benzin fiyatları yeniden değişiyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 63.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (14 Kasım 2025)

Benzin fiyatları

İstanbul (Anadolu): 53,58 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53,73 TL/L
İzmir: 54,93 TL/L
Ankara: 54,59 TL/L

Motorin fiyatları

İstanbul (Anadolu): 57,48 TL/L
İstanbul (Avrupa): 57,60 TL/L
İzmir: 58,97 TL/L
Ankara: 58,63 TL/L
