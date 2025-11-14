https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/akaryakitta-fiyat-gece-yarisi-degisecek-benzine-zam-geliyor-1101002485.html
Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek: Benzine zam geliyor
14.11.2025
Kasım ayının ilk yarısı tamamlanırken akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam yapılacak. Böylece benzin fiyatları kasım ayında üçüncü kez artmış olacak.Motorinden sonra benzine yeni artışGeçtiğimiz hafta motorin fiyatları yapılan iki zamla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde 60 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyelerine ulaşmıştı. Bugün ise benzin fiyatları yeniden değişiyor.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 63.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.Güncel akaryakıt fiyatları (14 Kasım 2025)Benzin fiyatlarıMotorin fiyatları
Kasım ayının ilk yarısı tamamlanırken akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam yapılacak. Böylece benzin fiyatları kasım ayında üçüncü kez artmış olacak.
Motorinden sonra benzine yeni artış
Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları yapılan iki zamla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde 60 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyelerine ulaşmıştı. Bugün ise benzin fiyatları yeniden değişiyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 63.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları (14 Kasım 2025)
İstanbul (Anadolu): 53,58 TL/L İstanbul (Avrupa): 53,73 TL/L İstanbul (Anadolu): 57,48 TL/L İstanbul (Avrupa): 57,60 TL/L