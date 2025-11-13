Türkiye

Benzine zam geliyor: Akaryakıta zam için tarih verildi
Benzine zam geliyor: Akaryakıta zam için tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL... 13.11.2025
Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketlendi. Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık, iç piyasadaki pompa fiyatlarını yukarı doğru çekmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.Zammın yürürlüğe girmesiyle büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Bu rakamlar, araç kullanıcılarının günlük maliyetlerinde yeni bir artış anlamına geliyor.13 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirMotorin ve LPG fiyatlarında şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor.
10:02 13.11.2025
Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketlendi. Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık, iç piyasadaki pompa fiyatlarını yukarı doğru çekmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.
Zammın yürürlüğe girmesiyle büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: 55,05 TL
Ankara: 55,90 TL
İzmir: 56,24 TL
Bu rakamlar, araç kullanıcılarının günlük maliyetlerinde yeni bir artış anlamına geliyor.

13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,75 TL
Motorin: 57,61 TL
LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,59 TL
Motorin: 57,48 TL
LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,60 TL
Motorin: 58,64 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,94 TL
Motorin: 58,98 TL
LPG: 27,53 TL
Motorin ve LPG fiyatlarında şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor.
