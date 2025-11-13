https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/benzine-zam-geliyor-akaryakita-zam-icin-tarih-verildi-1100956867.html
Benzine zam geliyor: Akaryakıta zam için tarih verildi
Benzine zam geliyor: Akaryakıta zam için tarih verildi
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL
Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden hareketlendi. Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık, iç piyasadaki pompa fiyatlarını yukarı doğru çekmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.Zammın yürürlüğe girmesiyle büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Bu rakamlar, araç kullanıcılarının günlük maliyetlerinde yeni bir artış anlamına geliyor.13 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirMotorin ve LPG fiyatlarında şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor.
Zammın yürürlüğe girmesiyle büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
Bu rakamlar, araç kullanıcılarının günlük maliyetlerinde yeni bir artış anlamına geliyor.
13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Motorin ve LPG fiyatlarında şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor.