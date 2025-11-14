Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ak-parti-sozcusu-celikten-yunanistan-hava-kuvvetleri-paylasimina-tepki-1101000423.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımına tepki
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin tepki çeken paylaşımıyla ilgili olarak, "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T12:35+0300
2025-11-14T12:35+0300
türki̇ye
türkiye
yunanistan hava kuvvetleri
ömer çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. 'O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz'Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dusen-c130-tipi-askeri-kargo-ucaginda-sehit-olan-askerler-icin-toren-duzenlendi-1100993301.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4f3fcf69f6f3cd0059bc1ac540bdefb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, yunanistan hava kuvvetleri, ömer çelik
türkiye, yunanistan hava kuvvetleri, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımına tepki

12:35 14.11.2025
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin tepki çeken paylaşımıyla ilgili olarak, "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

'O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz'

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
TÜRKİYE
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için tören düzenlendi
09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала