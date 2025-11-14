https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ak-parti-sozcusu-celikten-yunanistan-hava-kuvvetleri-paylasimina-tepki-1101000423.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. 'O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz'Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.
'O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz'
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."