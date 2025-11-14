https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ak-parti-sozcusu-celikten-yunanistan-hava-kuvvetleri-paylasimina-tepki-1101000423.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin tepki çeken paylaşımıyla ilgili olarak, "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. 'O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz'Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

