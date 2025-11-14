https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/aileler-dikkat-iki-cocuk-kiyafeti-icin-yasak-ve-toplatma-karari-verildi-1100998052.html
Aileler dikkat: İki çocuk kıyafeti için yasak ve toplatma kararı verildi
Ticaret Bakanlığı, iki çocuk kıyafeti için güvensiz oldukları gerekçesiyle yasak ve toplatma kararı verdi. 14.11.2025
Piyasada satılan iki farklı çocuk giyim ürünü için Ticaret Bakanlığı, yasak ve toplatma kararı aldı. Bakanlık, ürünlerin çocuklar için 'güvensiz' olduğunu belirtti. Güvensiz Ürün listesine girdiTicaret Bakanlığı, ürün güvenliğini sağlamayan iki çocuk giyim ürünü için yasak ve toplatma kararı aldı. Piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik asgari güvenlik koşullarını taşıması gerektiğini hatırlatan Bakanlık, bu şartları karşılamayan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurdu.Hangi ürünler yasaklandı?Bakanlığın 14 Kasım tarihli GÜBİS bildirimine göre, ‘Snow Kids’ markalı kapüşonlu çocuk ceketi güvensiz bulunarak toplatma kararı verilen ürünler arasına alındı. Üründe tespit edilen uygunsuzlukların çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi. Yine, Badr marka Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı da güvensiz bulundu.
