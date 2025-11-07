JD Vance, Papa Leo’nun Türkiye ziyaretine eşlik etmeyi planlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/jd-vance-papa-leonun-turkiye-ziyaretine-eslik-etmeyi-planliyor-1100827530.html
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Papa Leo’nun bu ay Türkiye’nin İznik kentine yapacağı ziyarete katılmayı planladığı bildirildi. Kaynaklar, JD Vance'in ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceğini söyledi.
JD Vance, Arap basınına konuşan kaynaklara göre 28 Kasım’da düzenlenecek Hristiyanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü töreninde hazır bulunmak istiyor.
Papa Leo, göreve başlamasından bu yana gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyaretinde, İznik Gölü kıyısında sular altında kalan ve konsilin toplandığı yer olduğuna inanılan tarihi bazilikayı ziyaret edecek.
325 yılında düzenlenen Birinci İznik Konsili, erken dönem Hristiyan dünyasının en önemli toplantılarından biri olarak kabul ediliyor. Konsil, Hristiyan inancının temel öğretilerine dair tartışmaların çözüme kavuşturulduğu ilk büyük buluşma olmuştu.
‘Türkiye’ye geçmek istiyor’
Katolik olan Vance’in Papa Leo’ya eşlik etme isteği, birden fazla kaynak tarafından doğrulansa da henüz kesinleşmedi.
Bir yetkili Arap basınına, “Vance 27 Kasım’da Şükran Günü’nü Ortadoğu’daki Amerikan askerleriyle geçirecek. Ardından Türkiye’ye geçerek Papa’nın ziyaretine katılmak istiyor” dedi.
Papa Leo’nun Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik’te düzenlenecek anma törenine katılması bekleniyor.
'Erdoğan ile görüşebilir'
Habere göre, Türkiye tarafı Vance’in ziyareti gerçekleşirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir nezaket görüşmesi yapabileceğini ifade etti. İkili en son eylül ayında Erdoğan’ın Washington ziyaretinde bir araya gelmişti.
20’ye 40 metre boyutlarındaki İznik bazilikası kentin en büyük kilisesi olarak biliniyor. Ajansın haberinde, “Bazilikanın, Hristiyan kaynaklarında sıkça anılan ancak bugüne kadar doğrulanmamış ‘Kutsal Babalar Kilisesi’ olduğu yönündeki kanıtlar giderek daha fazla kabul görüyor” denildi.
Uzmanlar, Papa Leo’nun ziyaretinin İznik’in Hristiyan hac turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesini sağlayabileceğini belirtiyor.
Papa’nın tarihi ziyareti öncesinde, Vatikan’dan 38 kişilik bir heyet bu hafta İznik’e gelerek hazırlıkları yerinde inceledi.