Karayipler’de bir operasyon daha: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD ordusu, Karayip Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir gemiye bir kez daha saldırı düzenledi, dört kişi öldü. Trump’ın onayıyla Eylül... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye bir saldırı daha gerçekleştirdi ve gemideki dört kişiyi öldürdü. CBS News, Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberde, kaynağının son operasyon hakkında daha fazla ayrıntı vermediği belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayı başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gemileri hedef alan bir dizi saldırıyı onayladı. 10 Kasım itibarıyla saldırılarda yaklaşık 20 gemi imha edildi ve en az 76 kişi hayatını kaybetti.

