ABD basını: İngiltere Başbakanlık Konutu içler acısı halde
ABD basını: İngiltere Başbakanlık Konutu içler acısı halde
Sputnik Türkiye
Politico'ya göre binada telefon çok kötü çekiyor, eski ısıtma sisteminde sürekli kesintiler yaşanıyor ve bodrum katında fareler yaşıyor.
ABD merkezli Politico gazetesi, başkent Londra'da Downing Street'te bulunan İngiltere Başbakanlık Konutu'nun çok kötü bir durumda olduğunu yazdı.Binada hem farelerin yaşadığını hem de ısıtma sisteminin sorunlu olduğunu kaydeden gazete, telefon şebekelerinin bile iyi düzeyde çekmediğinin altını çizdi.Gazeteye konuşan eski bir Downing Street çalışanı, "Bu bina İngiltere'nin durumunun mükemmel bir metaforu. Her yer yamalarla dolu. Bazı kapılar hiçbir yere açılmıyor" dedi.Politico'nun ulaştığı bir kaynak, mevcut Başbakan Keir Starmer'ın bu konutta çalışmaktan nefret ettiğini söyledi. Eski bürokrat, "Hiçbir başbakanın burada çalışmaktan keyif aldığını düşünmüyorum. Görünüşe göre, çoğu burada çalışmayı kabul etmek zorunda kaldı" dedi.'Trump'ın turuncu makyajı yüzünden aktı'Eski Başbakan Boris Johnson'ın bir yardımcısı, 2019 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında ısıtmanın tam kapasiteyle çalıştırıldığını belirtti. Yardımcı, "Trump terliyordu ve turuncu makyajı yüzünden akıyordu, bu da oldukça rahatsız ediciydi" diye anlattı."Buraya gelen çoğu insan, her şeyin ne kadar yıpranmış olduğuna şaşırıyor. Perdeler biraz yıpranmış ve halılarda geçici onarımlar için bant kullanılmış" diye devam eden asistan, binada normal bir tadilat yapılmadığına dikkat çekti.
ABD basını: İngiltere Başbakanlık Konutu içler acısı halde

15:30 14.11.2025
Politico'ya göre binada telefon çok kötü çekiyor, eski ısıtma sisteminde sürekli kesintiler yaşanıyor ve bodrum katında fareler yaşıyor.
ABD merkezli Politico gazetesi, başkent Londra'da Downing Street'te bulunan İngiltere Başbakanlık Konutu'nun çok kötü bir durumda olduğunu yazdı.

Binada hem farelerin yaşadığını hem de ısıtma sisteminin sorunlu olduğunu kaydeden gazete, telefon şebekelerinin bile iyi düzeyde çekmediğinin altını çizdi.

Gazeteye konuşan eski bir Downing Street çalışanı, "Bu bina İngiltere'nin durumunun mükemmel bir metaforu. Her yer yamalarla dolu. Bazı kapılar hiçbir yere açılmıyor" dedi.

Politico'nun ulaştığı bir kaynak, mevcut Başbakan Keir Starmer'ın bu konutta çalışmaktan nefret ettiğini söyledi. Eski bürokrat, "Hiçbir başbakanın burada çalışmaktan keyif aldığını düşünmüyorum. Görünüşe göre, çoğu burada çalışmayı kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

'Trump'ın turuncu makyajı yüzünden aktı'

Eski Başbakan Boris Johnson'ın bir yardımcısı, 2019 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında ısıtmanın tam kapasiteyle çalıştırıldığını belirtti. Yardımcı, "Trump terliyordu ve turuncu makyajı yüzünden akıyordu, bu da oldukça rahatsız ediciydi" diye anlattı.

"Buraya gelen çoğu insan, her şeyin ne kadar yıpranmış olduğuna şaşırıyor. Perdeler biraz yıpranmış ve halılarda geçici onarımlar için bant kullanılmış" diye devam eden asistan, binada normal bir tadilat yapılmadığına dikkat çekti.
