AB Komisyonu’ndan Gürcistan’ın iç işlerine müdahale itirafı: Barışçıl protestoları destekliyoruz

AB Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Anita Hipper, Avrupa Birliği’nin Gürcistan’daki barışçıl protestolara destek verdiğini kabul ederken, Tiflis yönetiminin “iç... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Anita Hipper, gazetecilere yaptığı açıklamada AB’nin Gürcistan’da süregelen protestolara destek verdiğini doğruladı ancak bu desteğin siyasi bir müdahale olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.'AB'nin Gürcistan'daki gösterileri destekleyip desteklemediğine' ilişkin soruyu yanıtlayan Hipper, “Kesinlikle hayır: AB hiçbir şiddeti desteklemez ve her türlü şiddeti kınar. Elbette ifade özgürlüğünü savunuyor ve barışçıl protestolar düzenleyen gazeteciler ile sivil toplum temsilcilerini destekliyoruz. Protestoları bastırmak için iktidarın güç kullanımına da kesinlikle karşıyız” açıklamasında bulundu.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, 4 Ekim’de Tiflis’teki olaylardan AB Büyükelçisi’ni sorumlu tutarak, onu “anayasal düzeni devirmeye teşebbüsü desteklemekle” suçlamıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise bu suçlamaları reddetmişti.Gürcistan ile AB arasındaki ilişkiler, Mayıs 2024’te Tiflis yönetiminin 'yabancı etkilerin şeffaflığı' yasasını kabul etmesinin ardından gerilmişti. Başbakan Kobahidze, 28 Kasım 2024’te ülkenin AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusundaki değerlendirmeyi 2028’e kadar askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu süreçten sonra ülkede sürekli protestolar düzenleniyor ve muhalefet, erken parlamento seçimleri talep ediyor. Avrupa siyasetçilerinin bu protestolara destek açıklamaları ise sıkça gündeme geliyor.Temmuz ayında İngiltere ve AB'ye üye 16 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımlayarak Gürcistan’daki siyasi gelişmelerden duydukları kaygıyı dile getirmiş, muhalefet temsilcilerinin tutuklanmasını Avrupa normlarına aykırı olarak nitelendirmişti. Kobahidze ise bu ortak mektubu “üzücü” sözleriyle değerlendirmiş ve içeriğini “dezenformasyon” olarak tanımlamıştı. Başbakan, ilerleyen dönemde Gürcistan ile Avrupa kurumları arasındaki ilişkilerin iyileşeceğine dair umutlu olduğunu da belirtmişti.

