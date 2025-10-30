https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-abye-katilmak-ugruna-kendimizi-kucuk-dusurmeyecegiz-1100622100.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: AB’ye katılmak uğruna kendimizi küçük düşürmeyeceğiz
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: AB’ye katılmak uğruna kendimizi küçük düşürmeyeceğiz
30.10.2025
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili tarihi değerleri koruyarak ve ulusal çıkarları savunarak Avrupa Birliği üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek herhangi bir yasama değişikliğinin uluslararası hukuk dikkate alınarak ortak diyalog çerçevesinde tartışılması gerektiğini vurguladı.Gürcistan'ın iş birliğine hazır olduğunu belirten Kavelaşvili, şu cümleleri kaydetti:Ülkenin AB’ye katılım sürecinin devam ettiğini, "Bu, birçok neslin hayali. Üç bin yıllık tarihimiz, karşılaşılan zorlukları dikkate almayı ve aynı zamanda ulusal kimliğimizi korumayı öğretti" cümleleri ile dile getiren Kavelaşvili, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili tarihi değerleri koruyarak ve ulusal çıkarları savunarak Avrupa Birliği üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek herhangi bir yasama değişikliğinin uluslararası hukuk dikkate alınarak ortak diyalog çerçevesinde tartışılması gerektiğini vurguladı.
Gürcistan'ın iş birliğine hazır olduğunu belirten Kavelaşvili, şu cümleleri kaydetti:
Vatandaşlarını, tarihini, geçmişini küçük düşürerek sadece birliğe katılmak uğruna nasıl kendimizi aşağılayabiliriz!?
Ülkenin AB’ye katılım sürecinin devam ettiğini, "Bu, birçok neslin hayali. Üç bin yıllık tarihimiz, karşılaşılan zorlukları dikkate almayı ve aynı zamanda ulusal kimliğimizi korumayı öğretti" cümleleri ile dile getiren Kavelaşvili, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Avrupa’nın bir parçası ve AB üyesi olmayı hedeflediğimizi biliyor ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ancak yüzyıllardır koruduğumuz değerlerle ve ulusal çıkarları açıkça savunarak bunu yapıyoruz.