Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: AB’ye katılmak uğruna kendimizi küçük düşürmeyeceğiz

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın tarihi değerlerini ve ulusal çıkarlarını savunarak Avrupa Birliği üyesi olmayı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili tarihi değerleri koruyarak ve ulusal çıkarları savunarak Avrupa Birliği üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek herhangi bir yasama değişikliğinin uluslararası hukuk dikkate alınarak ortak diyalog çerçevesinde tartışılması gerektiğini vurguladı.Gürcistan'ın iş birliğine hazır olduğunu belirten Kavelaşvili, şu cümleleri kaydetti:Ülkenin AB’ye katılım sürecinin devam ettiğini, "Bu, birçok neslin hayali. Üç bin yıllık tarihimiz, karşılaşılan zorlukları dikkate almayı ve aynı zamanda ulusal kimliğimizi korumayı öğretti" cümleleri ile dile getiren Kavelaşvili, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

