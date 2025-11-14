https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/43-yildir-araniyordu-kayip-zeus-tapinagi-bulundu-1100999873.html
43 yıldır aranıyordu: Kayıp Zeus Tapınağı bulundu
Antalya Finike'de Limyra Antik Kenti'nde 43 yıldır aranan Zeus Tapınağı bulundu. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Antalya Finike'deki Limyra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1982 yılından bu yana varlığı bilinen ancak bulunamayan Zeus Tapınağı'nın bir bölümü ortaya çıkarıldı. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyorduBölgedeki kazı çalışmalarını sürdüren Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin çok önemli arkeolojik keşfe imza attıklarını belirterek, "1982 yılından bu yana Epigrafik kaynaklardan bilinen ama yeri yıllardır tespit edilemeyen tapınak yapısını bulduk. Arkelojik verilerle tapınağın klasik dönemde inşa edilmiş Zeus tapınağı olduğu sonucuna vardık. Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net bir şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu." dedi.Tapınağın doğu cephesi olarak adlandırılan ana giriş bölümü ve sundurma olarak tanımlayacağımız ante duvarlarını açığa çıkardıkları bilgisini veren Sezgin, "Tapınağın ön cephesi 15 metre genişliğinde. Tapınağın üzerine Bizans döneminde bir sur inşa edilmiş. Kutsal oda surun dış kısmında kalan özel mülk olan portakal bahçesinin altında kalmış. Kamulaştırma çalışmalarını tamamladığımızda kazıları orada sürdüreceğiz." diye konuştu. Kentin yerleşim tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyorTapınakta seramikler bulunduğu bilgisini veren Sezgin, bu seramikler sayesinde kentin yerleşim tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığının anlaşıldığını kaydetti. Tapınağın keşfedilmesinin kentin şehirleşme sürecinde bugüne kadar kabul gören bazı teorilerin tekrar gözden geçirilmesini sağladığını anlatan Sezgin şunları kaydetti: "Uzun yıllardır Roma Caddesi'nin altında tespit edilen propilon denilen anıtsal kapının klasik dönemde tapınağın kutsal alanına giriş sağlayan kapı olduğu sonucuna varıldı. Hellenistik dönem sur duvarı olarak adlandırılan duvar yapısının da tapınağın çevre koruma duvarı olduğu sonucuna vardık."
