Tarihi değiştirecek keşif: Mısır piramitlerinin altında 4 bin yıldır kapalı bir geçit ortaya çıktı

Tarihi değiştirecek keşif: Mısır piramitlerinin altında 4 bin yıldır kapalı bir geçit ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Mısır'daki Gize Piramitleri üzerinde yapılan yeni taramalarda, Menkaure Piramidi'nde daha önce bilinmeyen bir gizli giriş izine rastlandı. Kahire Üniversitesi... 12.11.2025

İnsanlık tarihinin en büyük mimari eserlerinden biri olan Gize Piramitleri, 4000 yıl sonra bile sırlarını koruyor. M.Ö. 2700-2200 yılları arasında inşa edilen bu anıtsal yapılar, bilim insanlarının ilgisini hâlâ çekmeye devam ediyor.Son araştırmaya göre, Menkaure Piramidi'nde ikinci, “gizli bir giriş” olabileceğine dair güçlü bulgular elde edildi.Şaşırtıcı BulgularKahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen ScanPyramids projesi, gelişmiş radar ve ultrason tarama teknolojileri kullanarak piramidin iç yapısını inceledi.Bilim insanları, piramidin doğu cephesi altında iki “hava dolu boşluk” tespit etti.Bu alanların, bir insanın geçebileceği kadar büyük olması dikkat çekti.Bilim i̇nsanları: Hipotez güçlendiMünih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Christian Große, keşfin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Geliştirdiğimiz tarama yöntemi, piramitlerin iç yapısını zarar vermeden incelememizi sağlıyor. Bu veriler, ikinci bir giriş ihtimalini güçlendiriyor ve bizi bu hipotezi kanıtlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.”Menkaure piramidi: En küçük ama en gizemliGize platosundaki üç ana piramitten en küçüğü olan Menkaure Piramidi, Eski Krallık dönemi firavunu Menkaure’nin mezarı olarak biliniyor.Bugüne kadar bilinen tek giriş, piramidin kuzey cephesinde yer alıyordu. Ancak bilim insanları, doğudaki cilalı granit blokların farklı bir yapıya işaret ettiğini uzun süredir düşünüyordu. Yeni bulgular, bu teoriyi destekler nitelikte.Gize’de sırlar bitmiyorScanPyramids ekibi, 2023 yılında da Keops (Khufu) Piramidi içinde gizli bir koridor keşfetmişti.Yeni bulgular, antik Mısır mimarisinin hâlâ çözülememiş sırlarla dolu olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, daha kapsamlı testlerle olası gizli geçidin varlığını doğrulamayı planlıyor.

2025

