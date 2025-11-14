https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/18-yas-alti-suclu-duzenlemesi-yargi-paketinden-cikarildi-1100991223.html

18 yaş altı suçlu düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

Minguzzi cinayetinin ardından gündeme gelen, 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Suça sürüklenen çocuklara verilecek cezaların artırılmasını öngören düzenleme 11. Yargı Paketi’nde yer almayacak.Komisyon kurulacakMeclis’te ‘Suça sürüklenen çocuklar’ sorunu başta olmak üzere ‘çocukların üstün yararını’ gözeten çalışmalar yapacak bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.Ahmet Minguzzi'nin yaşıtları tarafından öldürülmesi ve son dönemde yaşanan şiddet olaylarında 18 yaşından küçük çocukların kullanılmasının ardından, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılmasını öngören düzenleme, 11. Yargı Paketi'nin taslağında yer almıştı.AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.Komisyon 3 ay çalışacakKomisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre komisyon, çocukların eğitimden, sağlığa tüm sorunlarını ele alacak bir çalışma yürütecek.Komisyon raporuna göre hareket edilecekSuça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtildi.Yargı paketinde, çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise aynen korunacak. Yani çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılacak.11. Yargı Paketinde ne var?11. yargı paketinde, kripto varlık ve banka hesap bilgilerini başkasına vermek suretiyle dolandırıcılık yapanlara, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmasına ilişkin bir madde de yer alacak.Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılık suçunda kullanılması veya kullandırılması gibi durumlarda da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.11. Yargı Paketinin önümüzdeki hafta Perşembe günü Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.Genel af çıkacak mı?Bakan Yılmaz Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaşmıştı.Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etmişti.Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." ifadelerini de kullanmıştı.

