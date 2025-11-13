https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zaharovadan-macrona-tahtakurusu-yaniti-yikanmayi-denesinler-1100981343.html
Zaharova’dan Macron’a ‘tahtakurusu’ yanıtı: Yıkanmayı denesinler
Zaharova’dan Macron’a ‘tahtakurusu’ yanıtı: Yıkanmayı denesinler
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya'yı Fransa'daki tahtakurusu kriziyle ilgili sahte haberler... 13.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı Fransa’daki tahtakurusu istilası hakkında ‘dezenformasyon’ yaymakla ilgili suçlamasına yanıt verdi. Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Fransa’nın Rusya’yı “kendi iç sorunları” nedeniyle hedef aldığını belirtti.Zaharova paylaşımında, “Anlayamadım: Fransa’da tahtakurularının olmasından mı yoksa olmamasından mı Rusya sorumlu? Fransız Genelkurmayı, Tanrı affetsin, Mandon’un ağzından onların varlığından bizi suçluyordu. Şimdi ise Macron, tahta kurularının bizim olmadığını, ‘sahte haberlerin’ mi bize ait olduğunu iddia ediyor” ifadelerini kullandı.Sözcü, sözlerine ironik bir dille devam ederek, “Yıkanmayı denediniz mi? Faydalıdır, hem vücut parazitlerine hem de sinirlere iyi gelir” ifadelerine yer verdi.Fransız Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon, daha önce de Fransa’daki tahtakurusu istilası konusunda Rusya’yı “ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışmakla” suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Macron da herhangi bir kanıt sunmadan, tahtakurusu haberlerinin “Rusya destekli bot orduları” tarafından yayıldığını öne sürmüştü.Fransa, 2023 sonbaharında ciddi bir tahtakurusu sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Ulusal Gıda, Çevre ve İş Güvenliği Ajansı’na (Anses) göre, son yıllarda ülke genelinde her on evden birinde tahtakurusu tespit edildi. Parazitler yalnızca konutlarda değil, hastanelerde, sinemalarda, kütüphanelerde ve toplu taşıma araçlarında da görülmüştü.
Zaharova’dan Macron’a ‘tahtakurusu’ yanıtı: Yıkanmayı denesinler
