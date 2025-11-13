https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/washingtonda-gecici-butce-tasarisi-onaylandi-trumpin-imzasiyla-hukumet-acilacak-1100953591.html
Washington’da 'geçici bütçe tasarısı' onaylandı: Trump’ın imzasıyla hükümet açılacak
ABD Temsilciler Meclisi, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını 209’a karşı 222 oyla kabul etti.
Tasarı, federal kurumlara 30 Ocak’a kadar (bazılarına ise mali yıl boyunca) finansman sağlanmasını öngörüyor.
Oylamada Cumhuriyetçilerden 2 kişi 'hayır', Demokratlardan 6 kişi 'evet' oyu verdi. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın imzasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.
Hükümet, Kongre’nin mali yıl öncesi bütçe onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim’de kapanmış, bu süreç ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu.
Taraflar, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmış, Senato tasarıyı 40’a karşı 60 oyla kabul etmişti.