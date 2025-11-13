Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/washingtonda-gecici-butce-tasarisi-onaylandi-trumpin-imzasiyla-hukumet-acilacak-1100953591.html
Washington’da 'geçici bütçe tasarısı' onaylandı: Trump’ın imzasıyla hükümet açılacak
Washington’da 'geçici bütçe tasarısı' onaylandı: Trump’ın imzasıyla hükümet açılacak
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, 43 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı Trump’ın imzasına... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T05:28+0300
2025-11-13T05:28+0300
dünya
abd
donald trump
abd temsilciler meclisi
temsilciler meclisi
hükümet kapanması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b9103803f5e6eae9a36d3b6bcd9bc239.jpg
ABD Temsilciler Meclisi, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını 209’a karşı 222 oyla kabul etti. Tasarı, federal kurumlara 30 Ocak’a kadar (bazılarına ise mali yıl boyunca) finansman sağlanmasını öngörüyor.Oylamada Cumhuriyetçilerden 2 kişi 'hayır', Demokratlardan 6 kişi 'evet' oyu verdi. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın imzasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.Hükümet, Kongre’nin mali yıl öncesi bütçe onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim’de kapanmış, bu süreç ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu. Taraflar, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmış, Senato tasarıyı 40’a karşı 60 oyla kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-tarihindeki-en-uzun-kapanma-42-gundur-devam-ediyor-temsilciler-meclisi-bence-olumlu-oy-1100910689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_feec9d3093aa4fcd94cda6ef404dead5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, hükümet kapanması
abd, donald trump, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, hükümet kapanması

Washington’da 'geçici bütçe tasarısı' onaylandı: Trump’ın imzasıyla hükümet açılacak

05:28 13.11.2025
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi, 43 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı Trump’ın imzasına gönderildi.
ABD Temsilciler Meclisi, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını 209’a karşı 222 oyla kabul etti.
Tasarı, federal kurumlara 30 Ocak’a kadar (bazılarına ise mali yıl boyunca) finansman sağlanmasını öngörüyor.
Oylamada Cumhuriyetçilerden 2 kişi 'hayır', Demokratlardan 6 kişi 'evet' oyu verdi. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın imzasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.
Hükümet, Kongre’nin mali yıl öncesi bütçe onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim’de kapanmış, bu süreç ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu.
Taraflar, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmış, Senato tasarıyı 40’a karşı 60 oyla kabul etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
ABD tarihindeki en uzun kapanma 42 gündür devam ediyor: 'Temsilciler Meclisi bence olumlu oy kullanacak'
11 Kasım, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала