https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-tarihindeki-en-uzun-kapanma-42-gundur-devam-ediyor-temsilciler-meclisi-bence-olumlu-oy-1100910689.html

ABD tarihindeki en uzun kapanma 42 gündür devam ediyor: 'Temsilciler Meclisi bence olumlu oy kullanacak'

ABD tarihindeki en uzun kapanma 42 gündür devam ediyor: 'Temsilciler Meclisi bence olumlu oy kullanacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yeniden açılması için Temsilciler Meclisi’nde oylama yapılmasını beklediğini, oylama gerçekleşene kadar kapanmanın sona... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T23:59+0300

2025-11-11T23:59+0300

2025-11-11T23:59+0300

dünya

abd

donald trump

abd

temsilciler meclisi

senato

hükümet

hükümet kapanması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_05474f7cd2a2a72e1e380b99c922debc.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılıncaya kadar kapanmanın sona ermeyeceğini ve hükümetin yeniden açılması yönünde oylama yapılmasını beklediğini söyledi.Trump, ESNP’ye verdiği demeçte, “Temsilciler Meclisi oylama yapana kadar açılmayacak. Bu yüzden Temsilciler Meclisi oylama yapacak ve bence olumlu oy kullanacaklar. Sanırım çoğu insan açılmasını istiyor" dedi.Trump Fox News’e yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato’daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.ABD Senatosu, kapanmayı sona erdirmek için yasa tasarısını Pazartesi günü kabul etti. Oylamada 60 senatör yasa tasarısını desteklerken, yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu. Toplam 40 milletvekili yasa tasarısına karşı çıktı. Yasa tasarısı şu anda Temsilciler Meclisi’nin onayını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-senatosundan-gecici-butceye-onay-hukumet-yeniden-aciliyor-1100881047.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd, temsilciler meclisi, senato, hükümet, hükümet kapanması