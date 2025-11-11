https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-tarihindeki-en-uzun-kapanma-42-gundur-devam-ediyor-temsilciler-meclisi-bence-olumlu-oy-1100910689.html
ABD tarihindeki en uzun kapanma 42 gündür devam ediyor: 'Temsilciler Meclisi bence olumlu oy kullanacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılıncaya kadar kapanmanın sona ermeyeceğini ve hükümetin yeniden açılması yönünde oylama yapılmasını beklediğini söyledi.Trump, ESNP’ye verdiği demeçte, “Temsilciler Meclisi oylama yapana kadar açılmayacak. Bu yüzden Temsilciler Meclisi oylama yapacak ve bence olumlu oy kullanacaklar. Sanırım çoğu insan açılmasını istiyor" dedi.Trump Fox News’e yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato’daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.ABD Senatosu, kapanmayı sona erdirmek için yasa tasarısını Pazartesi günü kabul etti. Oylamada 60 senatör yasa tasarısını desteklerken, yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu. Toplam 40 milletvekili yasa tasarısına karşı çıktı. Yasa tasarısı şu anda Temsilciler Meclisi’nin onayını bekliyor.
