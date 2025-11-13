Ünlü oyuncu Özgü Namal ölümden döndüğü kazayı anlattı: '15 dakika nefessiz kaldım'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/unlu-oyuncu-ozgu-namal-olumden-dondugu-kazayi-anlatti-15-dakika-nefessiz-kaldim-1100971016.html

İki çocuğuyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu Özgü Namal, göğsüne aldığı darbe nedeniyle 15 dakika nefessiz kaldığı ve çok... 13.11.2025

Ünlü oyuncu Özgü Namal, dün sabah iki çocuğuyla birlikte Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Namal, kendisinin ve çocuklarının çok korktuğunu kazayı ucuz atlattıklarını söylerken, "Gerçekten korktum. Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım" diye o anları anlattı. Tek hatırladığım şey çok büyük kırmızı bir arabaydıBirsen Altuntaş'ın haberine göre, katıldığı etkinlikte kaza anını anlatan Özgü Namal, yaşadığı korkuyu şöyle aktardı:"Gerçekten korktum. Ve ucuz atlattık. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış sonradan algıladım. Araç hani böyle virajda, kör nokta dediğimiz noktada. Bizim tek şansımız, kemerlerimizin bağlı olması ve yavaş gitmemiz. Yani biz gerçekten viraja yavaş girdik. Fakat arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar."Nefes alamadımKaza anında çocuklarının da çok korktuğunu dile getiren Namal, şunları söyledi:"Su, gerçekten çok korktu. Onun birazcık dudağı patladı. Nefes de yeni uykudan uyanmıştı, o da öne doğru çarptı. Ama Allah korudu. İtfaiye hemen ambulans çağırdı ve zaten set çok yakındı. Setin ambulansı ilk geldi. Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım. Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık çok daha büyük bir kaza olurdu."

