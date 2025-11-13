Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-ordusu-savas-sucu-islemeye-devam-ediyor-dronlardan-zehirli-banknotlar-atiliyor-1100960746.html
Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor
Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor
Sputnik Türkiye
Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumların yeni sabotaj yöntemlerini ortaya çıkarttı. Ukraynalı militanların, üzerine zehirli maddeler işlenmiş para banknotları... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T11:10+0300
2025-11-13T11:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
kimyasal silah
zehirli gaz
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082382741_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_e914beabd92495b429b87f839d89919a.jpg
Rusya Silahlı Kuvveteleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nın Fizruk kod adlı bölük komutanı, Sputnik’e açıklamasında, savaş suçu işlemeye devam eden Ukrayna ordusunun yeni sabotaja imza attığını anlattı.Fizruk, “Düşman, zehirli banknotları atmak için dronlar kullanıyor. Eldiven giymeden bunları alırsanız, zehir deriden hızla kana karışır ve kişi kısa sürede hayatını kaybeder” şeklinde konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Temmuz ayında, Ukrayna ordusunun en az 500 kez çeşitli yollarla kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Kiev’in, karışıklıkları bastırma amacıyla kullanılan kloroasetofenon ve CS gibi kimyasal maddelere, BZ gibi psikotrop maddelere ve klorian, sinil asit gibi zehirli maddelere başvurduğu belirtilmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Alexey Rtişçev, bu yılın başından bu yana, Ukrayna ordusunun, İHA yardımıyla, özel askeri operasyon bölgesindeki Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ‘Siren gazı’ adlı zehirli madde attığını açıklamıştı.Daha önce Ukrayna'da, savaş amaçlı zehirli maddelerin üretildiği laboratuvar ağları tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082382741_651:0:3380:2047_1920x0_80_0_0_abeb3b2ce9389c52a0361dcb978f163e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kimyasal silah, zehirli gaz, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kimyasal silah, zehirli gaz, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor

11:10 13.11.2025 (güncellendi: 11:16 13.11.2025)
© Rusya Savunma BakanlığıUkrayna Baba Yaga insansız hava aracı İHA
Ukrayna Baba Yaga insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumların yeni sabotaj yöntemlerini ortaya çıkarttı. Ukraynalı militanların, üzerine zehirli maddeler işlenmiş para banknotları dronlardan attığı belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvveteleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nın Fizruk kod adlı bölük komutanı, Sputnik’e açıklamasında, savaş suçu işlemeye devam eden Ukrayna ordusunun yeni sabotaja imza attığını anlattı.
Fizruk, “Düşman, zehirli banknotları atmak için dronlar kullanıyor. Eldiven giymeden bunları alırsanız, zehir deriden hızla kana karışır ve kişi kısa sürede hayatını kaybeder” şeklinde konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Temmuz ayında, Ukrayna ordusunun en az 500 kez çeşitli yollarla kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Kiev’in, karışıklıkları bastırma amacıyla kullanılan kloroasetofenon ve CS gibi kimyasal maddelere, BZ gibi psikotrop maddelere ve klorian, sinil asit gibi zehirli maddelere başvurduğu belirtilmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Alexey Rtişçev, bu yılın başından bu yana, Ukrayna ordusunun, İHA yardımıyla, özel askeri operasyon bölgesindeki Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ‘Siren gazı’ adlı zehirli madde attığını açıklamıştı.
Daha önce Ukrayna'da, savaş amaçlı zehirli maddelerin üretildiği laboratuvar ağları tespit edilmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
DÜNYA
Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’
10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала