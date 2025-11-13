https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-ordusu-savas-sucu-islemeye-devam-ediyor-dronlardan-zehirli-banknotlar-atiliyor-1100960746.html
Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor
Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor
11:10 13.11.2025 (güncellendi: 11:16 13.11.2025)
Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumların yeni sabotaj yöntemlerini ortaya çıkarttı. Ukraynalı militanların, üzerine zehirli maddeler işlenmiş para banknotları dronlardan attığı belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvveteleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nın Fizruk kod adlı bölük komutanı, Sputnik’e açıklamasında, savaş suçu işlemeye devam eden Ukrayna ordusunun yeni sabotaja imza attığını anlattı.
Fizruk, “Düşman, zehirli banknotları atmak için dronlar kullanıyor. Eldiven giymeden bunları alırsanız, zehir deriden hızla kana karışır ve kişi kısa sürede hayatını kaybeder” şeklinde konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Temmuz ayında, Ukrayna ordusunun en az 500 kez çeşitli yollarla kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Kiev’in, karışıklıkları bastırma amacıyla kullanılan kloroasetofenon ve CS gibi kimyasal maddelere, BZ gibi psikotrop maddelere ve klorian, sinil asit gibi zehirli maddelere başvurduğu belirtilmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Alexey Rtişçev, bu yılın başından bu yana, Ukrayna ordusunun, İHA yardımıyla, özel askeri operasyon bölgesindeki Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ‘Siren gazı’ adlı zehirli madde attığını açıklamıştı.
Daha önce Ukrayna'da, savaş amaçlı zehirli maddelerin üretildiği laboratuvar ağları tespit edilmişti.