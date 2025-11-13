https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-ordusu-savas-sucu-islemeye-devam-ediyor-dronlardan-zehirli-banknotlar-atiliyor-1100960746.html

Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor

Ukrayna ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor: Dronlardan zehirli banknotlar atılıyor

Sputnik Türkiye

Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumların yeni sabotaj yöntemlerini ortaya çıkarttı. Ukraynalı militanların, üzerine zehirli maddeler işlenmiş para banknotları... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T11:10+0300

2025-11-13T11:10+0300

2025-11-13T11:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

kimyasal silah

zehirli gaz

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082382741_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_e914beabd92495b429b87f839d89919a.jpg

Rusya Silahlı Kuvveteleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nın Fizruk kod adlı bölük komutanı, Sputnik’e açıklamasında, savaş suçu işlemeye devam eden Ukrayna ordusunun yeni sabotaja imza attığını anlattı.Fizruk, “Düşman, zehirli banknotları atmak için dronlar kullanıyor. Eldiven giymeden bunları alırsanız, zehir deriden hızla kana karışır ve kişi kısa sürede hayatını kaybeder” şeklinde konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Temmuz ayında, Ukrayna ordusunun en az 500 kez çeşitli yollarla kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Kiev’in, karışıklıkları bastırma amacıyla kullanılan kloroasetofenon ve CS gibi kimyasal maddelere, BZ gibi psikotrop maddelere ve klorian, sinil asit gibi zehirli maddelere başvurduğu belirtilmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Alexey Rtişçev, bu yılın başından bu yana, Ukrayna ordusunun, İHA yardımıyla, özel askeri operasyon bölgesindeki Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ‘Siren gazı’ adlı zehirli madde attığını açıklamıştı.Daha önce Ukrayna'da, savaş amaçlı zehirli maddelerin üretildiği laboratuvar ağları tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, kimyasal silah, zehirli gaz, rusya savunma bakanlığı