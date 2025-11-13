https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/tokayev-modern-rusyanin-tum-basarilari-putinin-liderligiyle-ilgilidir-1100953465.html

Tokayev: Modern Rusya’nın tüm başarıları Putin’in liderliğiyle ilgilidir

Tokayev: Modern Rusya'nın tüm başarıları Putin'in liderliğiyle ilgilidir

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Moskova ziyaretinde modern Rusya’nın başarılarının Putin’in ileri görüşlü politikaları ve güçlü liderliğiyle bağlantılı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moskova’ya yaptığı devlet ziyareti sırasında modern Rusya’nın tüm başarılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.Tokayev, “Modern Rusya’nın tüm başarıları sizinle, sayın Vladimir Vladimiroviç, doğrudan bağlantılıdır. Uyguladığınız ileri görüşlü politika ve güçlü liderliğinizle Rus devletinin güçlenmesine ve ülkenizin uluslararası konumunun pekişmesine büyük kişisel katkı sağlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.Kazak lider, ülkesinin güçlü, istikrarlı ve refah bir komşu olan Rusya ile güvene dayalı sağlam bir iş birliği temelini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.Tokayev ayrıca, “Gerçekleşen görüşmeler bir kez daha gösterdi ki, hiçbir dış tehdit, Rusya ile Kazakistan arasındaki karşılıklı güvenin sağlam temellerini sarsamayacaktır.” dedi.Moskova’da gerçekleşen görüşmelerde Putin ve Tokayev, ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğini ele aldı. Liderler ayrıca Bölgelerarası İş Birliği Forumu’na katıldı ve Stratejik Ortaklık Bildirgesi’ni imzaladı.

