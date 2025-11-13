Türkiye
NATO ve AB'deki askeri gelişmeleri izlediklerini anlatan Şoygu, tüm bunların Rusya'nın askeri planlamasında hesaba katıldığı mesajını verdi.
Şoygu: Rusya, NATO ve AB'nin askeri potansiyelini artırma planlarını takip ediyor

13:04 13.11.2025 (güncellendi: 13:07 13.11.2025)
Sergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
Abone ol
NATO ve AB'deki askeri gelişmeleri izlediklerini anlatan Şoygu, tüm bunların Rusya'nın askeri planlamasında hesaba katıldığı mesajını verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova'nın NATO ve AB'nin askeri potansiyelini artırma planlarını takip ettiğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Şoygu, "Sadece Batı'daki savaş çığırtkanlarının söylemlerini değil, AB ve NATO içinde geliştirilen planları, alınan kararları ve muharebe potansiyellerini artırma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Askeri yapılanmamızda bunları kesinlikle dikkate alıyoruz" dedi.

Şoygu'ya röportaj sırasında Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) NATO üyelerinin Kiev rejimine Ukraynalılar ve AB vatandaşları arasında can kaybına yol açacak sabotajlar düzenlemesi için telkinde bulunduğu yönündeki raporları da soruldu.

Avrupalı NATO ülkelerinin yönetimlerinin Rusya'ya karşı her türlü karmaşık provokasyon senaryosunu ele alabileceğine dikkat çeken Şoygu, bu ülkelerin istihbarat servislerinin bu konuda geniş deneyime sahip olduğunu söyledi.

'Nükleer testlerle ilgili fizibilite çalışmaları başladı'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatının ardından, nükleer testlere başlamanın uygunluğuyla ilgili analizlere derhal başladıklarını anlattı.

Kremlin'de 5 Kasım'da yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus lider Putin, Güvenlik Konseyi nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.

'Avrupa, Rusya histerisi yaymaktan vazgeçmiyor'

Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Avrupa ülkelerini, halklar arasında Rus karşıtı histeriyi yapay olarak körüklemekle suçladı.

Avrupa'da bunun ilk kez yaşanmadığının altını çizen Şoygu, "Avrupalı liderlerin Rusya'ya yönelik tehditlerini duydukça, iktidardaki siyasetçilerin ülkelerinin tarihi hakkında çok az bilgiye sahip olduklarına daha çok ikna oluyoruz" ifadelerini kullandı.
