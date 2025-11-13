https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rus-ordusu-nazileri-bozguna-ugratmaya-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-ozgurluge-kavusturuldu-1100963938.html
Rus ordusu Nazileri bozguna uğratmaya devam ediyor: İki yerleşim daha özgürlüğe kavuşturuldu
Rus ordusu Nazileri bozguna uğratmaya devam ediyor: İki yerleşim daha özgürlüğe kavuşturuldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T12:35+0300
2025-11-13T12:35+0300
2025-11-13T12:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633b2bc16250e88bb6fb3484a432bcf2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Sinelnikovo yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Danilovka köyünü düşman güçlerden temizledi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 330 asker ve 3 tank dahil 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 19 insansız hücumbot, bir Neptun güdümlü füzesi ile 157 insansız hava aracı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-ordusu-savas-sucu-islemeye-devam-ediyor-dronlardan-zehirli-banknotlar-atiliyor-1100960746.html
rusya
ukrayna
harkov
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5756df85d70e970d8ff2272ddd29cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, harkov, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu Nazileri bozguna uğratmaya devam ediyor: İki yerleşim daha özgürlüğe kavuşturuldu
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Sinelnikovo yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Danilovka köyünü düşman güçlerden temizledi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 330 asker ve 3 tank dahil 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 19 insansız hücumbot, bir Neptun güdümlü füzesi ile 157 insansız hava aracı engellendi.