Rus ordusu Nazileri bozguna uğratmaya devam ediyor: İki yerleşim daha özgürlüğe kavuşturuldu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Sinelnikovo yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Danilovka köyünü düşman güçlerden temizledi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 330 asker ve 3 tank dahil 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 19 insansız hücumbot, bir Neptun güdümlü füzesi ile 157 insansız hava aracı engellendi.

