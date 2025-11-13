https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/son-dakika-haberler-netanyahu-suclamalari-kabul-etmeyecegim-trump-dogruyu-soyluyor-1100977808.html

Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor

Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor

Sputnik Türkiye

Donald Trump’ın yolsuzluk davasıyla ilgili affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup gönderdiği Netanyahu, “Trump, doğruyu söylüyor” diyerek suçlamaları kabul etmeyeceğini ekledi.

2025-11-13T17:19+0300

2025-11-13T17:19+0300

2025-11-13T17:19+0300

dünya

benjamin netanyahu

donald trump

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

i̇srail

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg

Avustralya basınına röportaj veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yolsuzluk davasına ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olmasıyla ilgili ilk kez konuştu.Netanyahu, “Bu dava, savcıyı gülünç duruma düşürüyor” derken “Trump’ın sürece dahil olmasına gelince bunu düşüneceğini” söyledi ve ekledi:Trump’tan Herzog’a mektupİsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden dün (12 Kasım) yapılan açıklamada, Trump’ın Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi.‘Kim takar şampanyayı, puroyu’Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.Netanyahu hakkındaki iddialarYargılanma süreci 2024 yılında başlayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, zengin isimlere siyasi ayrıcalıklar karşılığında değeri 260 bin doları aşan şampanya, puro, lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.Netanyahu, bununla birlikte İsrail merkezli iki medya kuruluşuyla kendisiyle ilgili olumlu haberler yapmaları için pazarlıkla da suçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-neden-netanyahuya-bibi-diyor-1100153452.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

netanyahu, trump, yolsuzluk, dava, haberler, son dakika, netanyahu yolsuzluk davası