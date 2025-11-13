Türkiye
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor
Donald Trump'ın yolsuzluk davasıyla ilgili affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdiği Netanyahu, "Trump, doğruyu söylüyor" diyerek suçlamaları kabul etmeyeceğini ekledi.
Avustralya basınına röportaj veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yolsuzluk davasına ABD Başkanı Donald Trump'ın da dahil olmasıyla ilgili ilk kez konuştu.Netanyahu, "Bu dava, savcıyı gülünç duruma düşürüyor" derken "Trump'ın sürece dahil olmasına gelince bunu düşüneceğini" söyledi ve ekledi:Trump'tan Herzog'a mektupİsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden dün (12 Kasım) yapılan açıklamada, Trump'ın Herzog'a bir mektup göndererek Netanyahu'ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi.'Kim takar şampanyayı, puroyu'Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset'te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.Netanyahu hakkındaki iddialarYargılanma süreci 2024 yılında başlayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, zengin isimlere siyasi ayrıcalıklar karşılığında değeri 260 bin doları aşan şampanya, puro, lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.Netanyahu, bununla birlikte İsrail merkezli iki medya kuruluşuyla kendisiyle ilgili olumlu haberler yapmaları için pazarlıkla da suçlanıyor.
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor

Donald Trump’ın yolsuzluk davasıyla ilgili affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup gönderdiği Netanyahu, “Trump, doğruyu söylüyor” diyerek suçlamaları kabul etmeyeceğini ekledi.
Avustralya basınına röportaj veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yolsuzluk davasına ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Netanyahu, “Bu dava, savcıyı gülünç duruma düşürüyor” derken “Trump’ın sürece dahil olmasına gelince bunu düşüneceğini” söyledi ve ekledi:

Kesinlikle suçlamaları kabul etmeyeceğim. Başkan Trump’a müteşekkerim, doğruları söylüyor. Bu dava saçmalık.

Trump’tan Herzog’a mektup

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden dün (12 Kasım) yapılan açıklamada, Trump’ın Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi.

‘Kim takar şampanyayı, puroyu’

Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.

Netanyahu hakkındaki iddialar

Yargılanma süreci 2024 yılında başlayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, zengin isimlere siyasi ayrıcalıklar karşılığında değeri 260 bin doları aşan şampanya, puro, lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.
Netanyahu, bununla birlikte İsrail merkezli iki medya kuruluşuyla kendisiyle ilgili olumlu haberler yapmaları için pazarlıkla da suçlanıyor.
