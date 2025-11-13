https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/son-dakika-haberler-netanyahu-suclamalari-kabul-etmeyecegim-trump-dogruyu-soyluyor-1100977808.html
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor
Sputnik Türkiye
Donald Trump’ın yolsuzluk davasıyla ilgili affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup gönderdiği Netanyahu, “Trump, doğruyu söylüyor” diyerek suçlamaları kabul etmeyeceğini ekledi.
2025-11-13T17:19+0300
2025-11-13T17:19+0300
2025-11-13T17:19+0300
dünya
benjamin netanyahu
donald trump
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg
Avustralya basınına röportaj veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yolsuzluk davasına ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olmasıyla ilgili ilk kez konuştu.Netanyahu, “Bu dava, savcıyı gülünç duruma düşürüyor” derken “Trump’ın sürece dahil olmasına gelince bunu düşüneceğini” söyledi ve ekledi:Trump’tan Herzog’a mektupİsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden dün (12 Kasım) yapılan açıklamada, Trump’ın Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi.‘Kim takar şampanyayı, puroyu’Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.Netanyahu hakkındaki iddialarYargılanma süreci 2024 yılında başlayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, zengin isimlere siyasi ayrıcalıklar karşılığında değeri 260 bin doları aşan şampanya, puro, lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.Netanyahu, bununla birlikte İsrail merkezli iki medya kuruluşuyla kendisiyle ilgili olumlu haberler yapmaları için pazarlıkla da suçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-neden-netanyahuya-bibi-diyor-1100153452.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_414124155e807c4b79ee73804da0cc0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
netanyahu, trump, yolsuzluk, dava, haberler, son dakika, netanyahu yolsuzluk davası
netanyahu, trump, yolsuzluk, dava, haberler, son dakika, netanyahu yolsuzluk davası
Netanyahu: Suçlamaları kabul etmeyeceğim, Trump doğruyu söylüyor
Donald Trump’ın yolsuzluk davasıyla ilgili affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup gönderdiği Netanyahu, “Trump, doğruyu söylüyor” diyerek suçlamaları kabul etmeyeceğini ekledi.
Avustralya basınına röportaj veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yolsuzluk davasına ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Netanyahu, “Bu dava, savcıyı gülünç duruma düşürüyor” derken “Trump’ın sürece dahil olmasına gelince bunu düşüneceğini” söyledi ve ekledi:
Kesinlikle suçlamaları kabul etmeyeceğim. Başkan Trump’a müteşekkerim, doğruları söylüyor. Bu dava saçmalık.
Trump’tan Herzog’a mektup
İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden dün (12 Kasım) yapılan açıklamada, Trump’ın Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi.
‘Kim takar şampanyayı, puroyu’
Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.
Netanyahu hakkındaki iddialar
Yargılanma süreci 2024 yılında başlayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, zengin isimlere siyasi ayrıcalıklar karşılığında değeri 260 bin doları aşan şampanya, puro, lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.
Netanyahu, bununla birlikte İsrail merkezli iki medya kuruluşuyla kendisiyle ilgili olumlu haberler yapmaları için pazarlıkla da suçlanıyor.