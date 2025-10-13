https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-neden-netanyahuya-bibi-diyor-1100153452.html
Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya sık sık 'Bibi' diye hitap etmesi dikkat çekiyor. Son kez pazartesi günü İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında Trump Netenyahu'ya 'Bibi' demişti. Peki bunun nedeni ne?
ABD başkanı Donald Trump'ın İsrail başkanı Netenyahu'ya bugüne kadar sık sık 'Bibi' diyerek hitap ettiği dikkat çekmişti. 'Bibi', Netanyahu’nun çocukluk lakabı ve İsrail’de uzun yıllardır kullanılan gayri resmi bir isim. Hem sevenleri hem eleştirenleri tarafından kullanılan bu lakap, İsrail siyasetinde Netanyahu ile özdeşleşmiş durumda.
Trump’ın bu ifadeyi kullanmasının iki temel nedeni olduğu değerlendiriliyor. İlk olarak siyasi yakınlık mesajı vermek. İkinci olarak ise kamuoyuna samimiyet göstermek ve güçlü lider imajı kurmak.
Trump, Netanyahu ile yıllarca yakın bir ilişki yürüttü ve Ortadoğu politikalarında İsrail’e verdiği destekle bilindi. Bu nedenle 'Bibi' ifadesini kullanması özel bir anlam taşımıyor, sadece siyasi iletişim tercihi olarak değerlendiriliyor.