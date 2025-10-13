Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-neden-netanyahuya-bibi-diyor-1100153452.html
Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?
Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Netenyahu ile konuşurlen ona 'Bibi' diyerek hitap ediyor. Trump'ın Netenyahu'ya 'Bibi' demesinin nedeni ne? Özel bir sebebi var mı?
2025-10-13T18:09+0300
2025-10-13T18:09+0300
dünya
abd
donald trump
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
i̇srail
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138323_0:175:1600:1075_1920x0_80_0_0_ba0a4922e2b0f17487d59a0914443096.jpg
ABD başkanı Donald Trump'ın İsrail başkanı Netenyahu'ya bugüne kadar sık sık 'Bibi' diyerek hitap ettiği dikkat çekmişti. 'Bibi', Netanyahu’nun çocukluk lakabı ve İsrail’de uzun yıllardır kullanılan gayri resmi bir isim. Hem sevenleri hem eleştirenleri tarafından kullanılan bu lakap, İsrail siyasetinde Netanyahu ile özdeşleşmiş durumda.Trump’ın bu ifadeyi kullanmasının iki temel nedeni olduğu değerlendiriliyor. İlk olarak siyasi yakınlık mesajı vermek. İkinci olarak ise kamuoyuna samimiyet göstermek ve güçlü lider imajı kurmak.Trump, Netanyahu ile yıllarca yakın bir ilişki yürüttü ve Ortadoğu politikalarında İsrail’e verdiği destekle bilindi. Bu nedenle 'Bibi' ifadesini kullanması özel bir anlam taşımıyor, sadece siyasi iletişim tercihi olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/son-dakika-haberler-trump-knessette-konusuyor--1100140035.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138323_0:225:1600:1425_1920x0_80_0_0_f13a2660d592a7aeb4a2fb4515e09373.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, benyamin netenyahu, i̇srail, abd, gazze, bibi
donald trump, benyamin netenyahu, i̇srail, abd, gazze, bibi

Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?

18:09 13.10.2025
© Fotoğraf : Netanyahu resmi sosyal medya hesabıNetanyahu, Trump'a altından bir güvencin verdi
Netanyahu, Trump'a altından bir güvencin verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Fotoğraf : Netanyahu resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya sık sık 'Bibi' diye hitap etmesi dikkat çekiyor. Son kez pazartesi günü İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında Trump Netenyahu'ya 'Bibi' demişti. Peki bunun nedeni ne?
ABD başkanı Donald Trump'ın İsrail başkanı Netenyahu'ya bugüne kadar sık sık 'Bibi' diyerek hitap ettiği dikkat çekmişti. 'Bibi', Netanyahu’nun çocukluk lakabı ve İsrail’de uzun yıllardır kullanılan gayri resmi bir isim. Hem sevenleri hem eleştirenleri tarafından kullanılan bu lakap, İsrail siyasetinde Netanyahu ile özdeşleşmiş durumda.
Trump’ın bu ifadeyi kullanmasının iki temel nedeni olduğu değerlendiriliyor. İlk olarak siyasi yakınlık mesajı vermek. İkinci olarak ise kamuoyuna samimiyet göstermek ve güçlü lider imajı kurmak.
Trump, Netanyahu ile yıllarca yakın bir ilişki yürüttü ve Ortadoğu politikalarında İsrail’e verdiği destekle bilindi. Bu nedenle 'Bibi' ifadesini kullanması özel bir anlam taşımıyor, sadece siyasi iletişim tercihi olarak değerlendiriliyor.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Trump İsrail Parlamentosu Knesset'te konuştu: Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız
14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала