https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-neden-netanyahuya-bibi-diyor-1100153452.html

Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?

Trump neden Netanyahu'ya 'Bibi' diyor?

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Netenyahu ile konuşurlen ona 'Bibi' diyerek hitap ediyor. Trump'ın Netenyahu'ya 'Bibi' demesinin nedeni ne? Özel bir sebebi var mı?

2025-10-13T18:09+0300

2025-10-13T18:09+0300

2025-10-13T18:09+0300

dünya

abd

donald trump

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

i̇srail

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138323_0:175:1600:1075_1920x0_80_0_0_ba0a4922e2b0f17487d59a0914443096.jpg

ABD başkanı Donald Trump'ın İsrail başkanı Netenyahu'ya bugüne kadar sık sık 'Bibi' diyerek hitap ettiği dikkat çekmişti. 'Bibi', Netanyahu’nun çocukluk lakabı ve İsrail’de uzun yıllardır kullanılan gayri resmi bir isim. Hem sevenleri hem eleştirenleri tarafından kullanılan bu lakap, İsrail siyasetinde Netanyahu ile özdeşleşmiş durumda.Trump’ın bu ifadeyi kullanmasının iki temel nedeni olduğu değerlendiriliyor. İlk olarak siyasi yakınlık mesajı vermek. İkinci olarak ise kamuoyuna samimiyet göstermek ve güçlü lider imajı kurmak.Trump, Netanyahu ile yıllarca yakın bir ilişki yürüttü ve Ortadoğu politikalarında İsrail’e verdiği destekle bilindi. Bu nedenle 'Bibi' ifadesini kullanması özel bir anlam taşımıyor, sadece siyasi iletişim tercihi olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/son-dakika-haberler-trump-knessette-konusuyor--1100140035.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, benyamin netenyahu, i̇srail, abd, gazze, bibi