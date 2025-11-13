Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rus-senator-pukov-ukrayna-rusya-ile-catismada-iki-uc-yil-icinde-topraklarinin-yarisina-yakinini-1100982551.html
Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek
Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, “Ukrayna, Rusya ile çatışmanın iki ila üç yıl daha sürmesi halinde mevcut topraklarının yaklaşık yarısını kaybedecek. Ancak Avrupalılar... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T19:56+0300
2025-11-13T19:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
aleksey puşkov
rus senatör aleksey puşkov
ukrayna
toprak
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_0:65:1157:716_1920x0_80_0_0_08260710a67b9662412a6b26db174365.png
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın 2-3 yıl daha sürmesi halinde topraklarının yarısına yakın bir kısmını kaybedeceğini belirtti.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy daha önce AB’nin Ukrayna’yı 3 yıl daha askeri kaynaklarla desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtmişti.Puşkov söz konusu açıklamaya atfen Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın felaket düzeyindeki mali durumu, cephedeki ağır kayıpları ve yenilgilerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Ukrayna’nın güya iki üç yıl daha savaşabileceğini söylüyor. Bu değerlendirmeye nereden vardı? Hiçbir yerden. Bu sadece inanmak istediği bir şey. Oysa daha kısa bir süre önce Batılı politikacılar, Rusya’nın ‘stratejik yenilgisi’ne tüm içtenlikleriyle inanıyorlardı ama artık bundan hiç söz etmiyorlar” ifadelerini kullandı.Senatör ayrıca, Sikorskiy’in böyle bir durumda Ukrayna’nın yalnızca yüzde 20’lik toprak kaybıyla kalmayıp, mevcut topraklarının yarısına kadarını kaybedebileceğini düşünüp düşünmediğini sordu.Rus Senatör, “Peki o zaman Ukrayna çatışmadan nasıl bir vaziyette çıkacak? Ancak, görünüşe göre Sikorskiy için bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya ile savaşmak” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/zaharovadan-petrol-boru-hattinin-havaya-ucurulmasi-tesvigine-tepki-usame-bin-sikorskiy-1100400974.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_59:0:1099:780_1920x0_80_0_0_083ee51e94e13ae937c56dd0802b51a0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, toprak, telegram
rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, toprak, telegram

Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek

19:56 13.11.2025
© AP Photo / Andrew KravchenkoKiev, Ukrayna
Kiev, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Abone ol
Rus Senatör Puşkov, “Ukrayna, Rusya ile çatışmanın iki ila üç yıl daha sürmesi halinde mevcut topraklarının yaklaşık yarısını kaybedecek. Ancak Avrupalılar için asıl önemli olanın Rusya ile savaşmak” açıklamasında bulundu.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın 2-3 yıl daha sürmesi halinde topraklarının yarısına yakın bir kısmını kaybedeceğini belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy daha önce AB’nin Ukrayna’yı 3 yıl daha askeri kaynaklarla desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtmişti.
Puşkov söz konusu açıklamaya atfen Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın felaket düzeyindeki mali durumu, cephedeki ağır kayıpları ve yenilgilerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Ukrayna’nın güya iki üç yıl daha savaşabileceğini söylüyor. Bu değerlendirmeye nereden vardı? Hiçbir yerden. Bu sadece inanmak istediği bir şey. Oysa daha kısa bir süre önce Batılı politikacılar, Rusya’nın ‘stratejik yenilgisi’ne tüm içtenlikleriyle inanıyorlardı ama artık bundan hiç söz etmiyorlar” ifadelerini kullandı.
Senatör ayrıca, Sikorskiy’in böyle bir durumda Ukrayna’nın yalnızca yüzde 20’lik toprak kaybıyla kalmayıp, mevcut topraklarının yarısına kadarını kaybedebileceğini düşünüp düşünmediğini sordu.
Rus Senatör, “Peki o zaman Ukrayna çatışmadan nasıl bir vaziyette çıkacak? Ancak, görünüşe göre Sikorskiy için bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya ile savaşmak” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan petrol boru hattının havaya uçurulması teşviğine tepki: 'Usame bin Sikorskiy'
22 Ekim, 21:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала