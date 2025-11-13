https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rus-senator-pukov-ukrayna-rusya-ile-catismada-iki-uc-yil-icinde-topraklarinin-yarisina-yakinini-1100982551.html
Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek
Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın 2-3 yıl daha sürmesi halinde topraklarının yarısına yakın bir kısmını kaybedeceğini belirtti.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy daha önce AB’nin Ukrayna’yı 3 yıl daha askeri kaynaklarla desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtmişti.Puşkov söz konusu açıklamaya atfen Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın felaket düzeyindeki mali durumu, cephedeki ağır kayıpları ve yenilgilerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Ukrayna’nın güya iki üç yıl daha savaşabileceğini söylüyor. Bu değerlendirmeye nereden vardı? Hiçbir yerden. Bu sadece inanmak istediği bir şey. Oysa daha kısa bir süre önce Batılı politikacılar, Rusya’nın ‘stratejik yenilgisi’ne tüm içtenlikleriyle inanıyorlardı ama artık bundan hiç söz etmiyorlar” ifadelerini kullandı.Senatör ayrıca, Sikorskiy’in böyle bir durumda Ukrayna’nın yalnızca yüzde 20’lik toprak kaybıyla kalmayıp, mevcut topraklarının yarısına kadarını kaybedebileceğini düşünüp düşünmediğini sordu.Rus Senatör, “Peki o zaman Ukrayna çatışmadan nasıl bir vaziyette çıkacak? Ancak, görünüşe göre Sikorskiy için bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya ile savaşmak” diye ekledi.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın 2-3 yıl daha sürmesi halinde topraklarının yarısına yakın bir kısmını kaybedeceğini belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy daha önce AB’nin Ukrayna’yı 3 yıl daha askeri kaynaklarla desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtmişti.
Puşkov söz konusu açıklamaya atfen Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın felaket düzeyindeki mali durumu, cephedeki ağır kayıpları ve yenilgilerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Ukrayna’nın güya iki üç yıl daha savaşabileceğini söylüyor. Bu değerlendirmeye nereden vardı? Hiçbir yerden. Bu sadece inanmak istediği bir şey. Oysa daha kısa bir süre önce Batılı politikacılar, Rusya’nın ‘stratejik yenilgisi’ne tüm içtenlikleriyle inanıyorlardı ama artık bundan hiç söz etmiyorlar” ifadelerini kullandı.
Senatör ayrıca, Sikorskiy’in böyle bir durumda Ukrayna’nın yalnızca yüzde 20’lik toprak kaybıyla kalmayıp, mevcut topraklarının yarısına kadarını kaybedebileceğini düşünüp düşünmediğini sordu.
Rus Senatör, “Peki o zaman Ukrayna çatışmadan nasıl bir vaziyette çıkacak? Ancak, görünüşe göre Sikorskiy için bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya ile savaşmak” diye ekledi.