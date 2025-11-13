https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rus-senator-pukov-ukrayna-rusya-ile-catismada-iki-uc-yil-icinde-topraklarinin-yarisina-yakinini-1100982551.html

Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek

Rus Senatör Pușkov: Ukrayna, Rusya ile çatışmada iki-üç yıl içinde topraklarının yarısına yakınını kaybedecek

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Puşkov, “Ukrayna, Rusya ile çatışmanın iki ila üç yıl daha sürmesi halinde mevcut topraklarının yaklaşık yarısını kaybedecek. Ancak Avrupalılar... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T19:56+0300

2025-11-13T19:56+0300

2025-11-13T19:56+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

ukrayna

toprak

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_0:65:1157:716_1920x0_80_0_0_08260710a67b9662412a6b26db174365.png

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın 2-3 yıl daha sürmesi halinde topraklarının yarısına yakın bir kısmını kaybedeceğini belirtti.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy daha önce AB’nin Ukrayna’yı 3 yıl daha askeri kaynaklarla desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtmişti.Puşkov söz konusu açıklamaya atfen Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın felaket düzeyindeki mali durumu, cephedeki ağır kayıpları ve yenilgilerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Ukrayna’nın güya iki üç yıl daha savaşabileceğini söylüyor. Bu değerlendirmeye nereden vardı? Hiçbir yerden. Bu sadece inanmak istediği bir şey. Oysa daha kısa bir süre önce Batılı politikacılar, Rusya’nın ‘stratejik yenilgisi’ne tüm içtenlikleriyle inanıyorlardı ama artık bundan hiç söz etmiyorlar” ifadelerini kullandı.Senatör ayrıca, Sikorskiy’in böyle bir durumda Ukrayna’nın yalnızca yüzde 20’lik toprak kaybıyla kalmayıp, mevcut topraklarının yarısına kadarını kaybedebileceğini düşünüp düşünmediğini sordu.Rus Senatör, “Peki o zaman Ukrayna çatışmadan nasıl bir vaziyette çıkacak? Ancak, görünüşe göre Sikorskiy için bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya ile savaşmak” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/zaharovadan-petrol-boru-hattinin-havaya-ucurulmasi-tesvigine-tepki-usame-bin-sikorskiy-1100400974.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, toprak, telegram