RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen 2 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.Genel Kurul'un 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda RTÜK üyeliklerine, Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.

