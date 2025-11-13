https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/imf-ukrayna-dis-yardim-alabilmek-icin-saglam-bir-yolsuzlukla-mucadele-sistemi-kurmali--1100983401.html
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu İletişim Direktörü Kozack, Ukrayna’nın dış finansal yardım alabilmesi için güvenilir bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturması... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T20:42+0300
2025-11-13T20:42+0300
2025-11-13T20:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
imf
uluslararası para fonu (imf)
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_13a4c6326a7704e76de58cdd88ea6e7e.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Kozack, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: IMF yetkilisi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin, uluslararası destek arayan Ukrayna için ‘donör topluluğunun’ gözünde merkezi bir mesele olduğunu vurguladı. Kozack, “Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lubnanli-uzman-ukraynadaki-yolsuzluklar-zelenskiyin-bilgisi-ve-onayi-dahilinde-1100982695.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55873ff66114d905e6fb4c8a2766c820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
imf, uluslararası para fonu (imf), ukrayna
imf, uluslararası para fonu (imf), ukrayna
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı
20:42 13.11.2025 (güncellendi: 20:49 13.11.2025)
Uluslararası Para Fonu İletişim Direktörü Kozack, Ukrayna’nın dış finansal yardım alabilmesi için güvenilir bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturması gerektiğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kozack, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi reformları konusunda uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, Ukrayna’nın sağlam bir yolsuzlukla mücadele mimarisine ihtiyacı var.”
IMF yetkilisi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin, uluslararası destek arayan Ukrayna için ‘donör topluluğunun’ gözünde merkezi bir mesele olduğunu vurguladı. Kozack, “Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı.