Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı
Uluslararası Para Fonu İletişim Direktörü Kozack, Ukrayna’nın dış finansal yardım alabilmesi için güvenilir bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturması... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T20:42+0300
2025-11-13T20:49+0300
Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Kozack, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: IMF yetkilisi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin, uluslararası destek arayan Ukrayna için ‘donör topluluğunun’ gözünde merkezi bir mesele olduğunu vurguladı. Kozack, “Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı.
IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı

20:42 13.11.2025 (güncellendi: 20:49 13.11.2025)
Uluslararası Para Fonu İletişim Direktörü Kozack, Ukrayna’nın dış finansal yardım alabilmesi için güvenilir bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturması gerektiğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kozack, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi reformları konusunda uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, Ukrayna’nın sağlam bir yolsuzlukla mücadele mimarisine ihtiyacı var.”
IMF yetkilisi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin, uluslararası destek arayan Ukrayna için ‘donör topluluğunun’ gözünde merkezi bir mesele olduğunu vurguladı. Kozack, “Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı.
