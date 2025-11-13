https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/imf-ukrayna-dis-yardim-alabilmek-icin-saglam-bir-yolsuzlukla-mucadele-sistemi-kurmali--1100983401.html

IMF: Ukrayna, dış yardım alabilmek için sağlam bir yolsuzlukla mücadele sistemi kurmalı

13.11.2025

Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Kozack, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: IMF yetkilisi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin, uluslararası destek arayan Ukrayna için ‘donör topluluğunun’ gözünde merkezi bir mesele olduğunu vurguladı. Kozack, “Enerji sektöründe son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk vakaları, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesinin ve bu alandaki kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli yetki, güven ve özgürlüğe sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

