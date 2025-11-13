https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/pes-pese-depremlerin-merkezi-sindirgida-4-sarsinti-kaydedildi-1100955250.html

Peş peşe depremlerin merkezi Sındırgı'da 4. sarsıntı kaydedildi

Sabah saatlerinde depremlerin yoğunlaştığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arda arda yaşanan 4.7 ve iki ayrı 4.2 depremler sonrasında saat 07:45'te 4.0... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T08:12+0300

2025-11-13T08:12+0300

2025-11-13T08:13+0300

son depremler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100955095_21:0:585:317_1920x0_80_0_0_c91588fc061ff3154a98a22364e37d43.jpg

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası saat 07:45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre 07:45'teki 4.0 büyüklüğünde depremin derinliği 7.01 km olarak kayıtlara geçti.Sındırgı'da sabah yaşanan depremler:

