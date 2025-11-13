https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/pes-pese-depremlerin-merkezi-sindirgida-4-sarsinti-kaydedildi-1100955250.html
Peş peşe depremlerin merkezi Sındırgı'da 4. sarsıntı kaydedildi
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde depremlerin yoğunlaştığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arda arda yaşanan 4.7 ve iki ayrı 4.2 depremler sonrasında saat 07:45'te 4.0... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T08:12+0300
2025-11-13T08:12+0300
2025-11-13T08:13+0300
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası saat 07:45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre 07:45'teki 4.0 büyüklüğünde depremin derinliği 7.01 km olarak kayıtlara geçti.Sındırgı'da sabah yaşanan depremler:
08:12 13.11.2025 (güncellendi: 08:13 13.11.2025)
Sabah saatlerinde depremlerin yoğunlaştığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arda arda yaşanan 4.7 ve iki ayrı 4.2 depremler sonrasında saat 07:45'te 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası saat 07:45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD verilerine göre 07:45'teki 4.0 büyüklüğünde depremin derinliği 7.01 km olarak kayıtlara geçti.
Sındırgı'da sabah yaşanan depremler: