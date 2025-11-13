Türkiye
Peru’da dağ yolunda otobüs faciası: En az 37 kişi hayatını kaybetti
Peru’da dağ yolunda otobüs faciası: En az 37 kişi hayatını kaybetti
Peru'nun Arequipa bölgesinde bir yolcu otobüsü dağ yolunda pikapla çarpışarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. En az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda...
Peru’nun Arequipa bölgesinde gece yarısı meydana gelen kazada, madencilik bölgesinden Arequipa kentine giden bir yolcu otobüsü, bir pikapla çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada en az 37 kişinin öldüğü açıklandı.Otobüste 60’tan fazla yolcu vardı Aktarılan bilgilere göre otobüs çarpışma anında en az 60 yolcu taşıyordu. 36 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılardan biri daha sonra hastanede öldü. Kazadan sağ kurtulan 20 yolcu yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.Pikap sürücüsü alkollü çıktı Yerel medyada, kazaya karışan pikap sürücüsünün alkol testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Kazanın, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Arequipa bölgesindeki yolların daha önce de benzer felaketlere sahne olduğu hatırlatıldı. Bölgesel sağlık yöneticisi Walther Oporto, aynı noktada yıllar önce yaşanan başka bir kazada 50 kişinin öldüğünü söyledi.
Peru'da dağ yolunda otobüs faciası: En az 37 kişi hayatını kaybetti

13:44 13.11.2025
© AP Photo / Kiara TapiaPeru'da trafik kazası
Peru’nun Arequipa bölgesinde bir yolcu otobüsü dağ yolunda pikapla çarpışarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. En az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Peru’nun Arequipa bölgesinde gece yarısı meydana gelen kazada, madencilik bölgesinden Arequipa kentine giden bir yolcu otobüsü, bir pikapla çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada en az 37 kişinin öldüğü açıklandı.

Otobüste 60’tan fazla yolcu vardı

Aktarılan bilgilere göre otobüs çarpışma anında en az 60 yolcu taşıyordu. 36 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılardan biri daha sonra hastanede öldü. Kazadan sağ kurtulan 20 yolcu yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Pikap sürücüsü alkollü çıktı

Yerel medyada, kazaya karışan pikap sürücüsünün alkol testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Kazanın, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Arequipa bölgesindeki yolların daha önce de benzer felaketlere sahne olduğu hatırlatıldı. Bölgesel sağlık yöneticisi Walther Oporto, aynı noktada yıllar önce yaşanan başka bir kazada 50 kişinin öldüğünü söyledi.
