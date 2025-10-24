https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/hindistanda-otobus-kazasi-faciaya-dondu-en-az-25-kisi-hayatini-kaybetti-1100449622.html

Hindistan'da otobüs kazası faciaya döndü: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da otobüs kazası faciaya döndü: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'da bir otobüs motosikletle çarpıştıktan sonra alev aldı. İçeride uyuyan yolcular alevlerin arasında kaldı. En az 25 kişi hayatını kaybetti, yaralılar... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T13:04+0300

2025-10-24T13:04+0300

2025-10-24T13:04+0300

dünya

hindistan

motosiklet

otobüs

yangın

trafik kazası

otobüs kazası

ölü

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100448823_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_068a7bb9e5fbd57578c438c362b94acb.jpg

Hindistan’ın güneyinde, Hyderabad ile Bengaluru şehirleri arasında seyreden 44 yolcunun bulunduğu otobüs kaza yaptı. Motosikletin arkadan çarpmasıyla alev alan otobüs, kısa sürede yangın topuna döndü. Polis yetkilisi Vikrant Patil’e göre, motosiklet aracın altına sıkıştı ve sürtünme sonucu oluşan kıvılcımlar yakıt tankını ateşe verdi.Uyuyan yolcular kaçamadı Uyuyan yolcular yangının içinde kilitli kaldı. Bazı yolcular camları kırarak dışarı çıkarken, çoğu alevlerin hızına yenik düştü. Patil, “Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama ateş çok büyüktü” dedi. Motosiklet sürücüsü de feci şekilde hayatını kaybetti. Toplam 18 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Polis ve adli tıp ekipleri, yangının teknik boyutunu araştırırken hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti de sürüyor.Hindistan’da otobüs kazaları alarm veriyor Başbakan Narendra Modi başsağlığı mesajı paylaşırken, eyalet lideri Chandrababu Naidu ailelere destek sözü verdi. Bu olay, ülkede benzer bir felaketin ardından sadece iki hafta sonra yaşandı. Rajasthan’da elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 20 kişi ölmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/yolcu-otobusu-ucuruma-yuvarlandi-15-olu-16-yarali-1099133558.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, motosiklet, otobüs, yangın, trafik kazası, otobüs kazası, ölü, yaralı