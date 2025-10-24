https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/hindistanda-otobus-kazasi-faciaya-dondu-en-az-25-kisi-hayatini-kaybetti-1100449622.html
Hindistan'da otobüs kazası faciaya döndü: En az 25 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
dünya
hindistan
motosiklet
otobüs
yangın
trafik kazası
otobüs kazası
ölü
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100448823_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_068a7bb9e5fbd57578c438c362b94acb.jpg
Hindistan’ın güneyinde, Hyderabad ile Bengaluru şehirleri arasında seyreden 44 yolcunun bulunduğu otobüs kaza yaptı. Motosikletin arkadan çarpmasıyla alev alan otobüs, kısa sürede yangın topuna döndü. Polis yetkilisi Vikrant Patil’e göre, motosiklet aracın altına sıkıştı ve sürtünme sonucu oluşan kıvılcımlar yakıt tankını ateşe verdi.Uyuyan yolcular kaçamadı Uyuyan yolcular yangının içinde kilitli kaldı. Bazı yolcular camları kırarak dışarı çıkarken, çoğu alevlerin hızına yenik düştü. Patil, “Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama ateş çok büyüktü” dedi. Motosiklet sürücüsü de feci şekilde hayatını kaybetti. Toplam 18 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Polis ve adli tıp ekipleri, yangının teknik boyutunu araştırırken hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti de sürüyor.Hindistan’da otobüs kazaları alarm veriyor Başbakan Narendra Modi başsağlığı mesajı paylaşırken, eyalet lideri Chandrababu Naidu ailelere destek sözü verdi. Bu olay, ülkede benzer bir felaketin ardından sadece iki hafta sonra yaşandı. Rajasthan’da elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 20 kişi ölmüştü.
hindistan
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100448823_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_4cec9a205185a30fb8490a545113dabc.jpg
Hindistan'da otobüs kazası faciaya döndü: En az 25 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otobüs motosikletle çarpıştıktan sonra alev aldı. İçeride uyuyan yolcular alevlerin arasında kaldı. En az 25 kişi hayatını kaybetti, yaralılar tedavi altında. Yetkililer 'yangın birkaç dakika içinde kontrol edilemez hale geldi' dedi.
Hindistan’ın güneyinde, Hyderabad ile Bengaluru şehirleri arasında seyreden 44 yolcunun bulunduğu otobüs kaza yaptı. Motosikletin arkadan çarpmasıyla alev alan otobüs, kısa sürede yangın topuna döndü. Polis yetkilisi Vikrant Patil’e göre, motosiklet aracın altına sıkıştı ve sürtünme sonucu oluşan kıvılcımlar yakıt tankını ateşe verdi.
Uyuyan yolcular yangının içinde kilitli kaldı. Bazı yolcular camları kırarak dışarı çıkarken, çoğu alevlerin hızına yenik düştü. Patil, “Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama ateş çok büyüktü” dedi. Motosiklet sürücüsü de feci şekilde hayatını kaybetti. Toplam 18 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Polis ve adli tıp ekipleri, yangının teknik boyutunu araştırırken hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti de sürüyor.
Hindistan’da otobüs kazaları alarm veriyor
Başbakan Narendra Modi başsağlığı mesajı paylaşırken, eyalet lideri Chandrababu Naidu ailelere destek sözü verdi. Bu olay, ülkede benzer bir felaketin ardından sadece iki hafta sonra yaşandı. Rajasthan’da elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 20 kişi ölmüştü.