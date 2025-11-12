https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistanda-askeri-kargo-ucaginin-dustugu-bolgede-arama-kurtarma-calismalari-gece-de-devam-etti-1100952091.html
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti
12.11.2025
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti
Gürcistan'da dün düşen askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Uçağımızın kara kutusunun bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" demişti.
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.
Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmalar gece de devam etti.
Gece saatlerinde enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.
Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."