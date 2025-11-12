Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistanda-askeri-kargo-ucaginin-dustugu-bolgede-arama-kurtarma-calismalari-gece-de-devam-etti-1100952091.html
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da dün düşen askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Uçağımızın kara kutusunun bulunduğunu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T23:59+0300
2025-11-12T23:59+0300
gürcistan
türk hava kuvvetleri
c130
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100952162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35d908bca3acfb6c17770c51560cfc7c.jpg
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmalar gece de devam etti.Gece saatlerinde enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-sehit-astsubay-bascavus-ilker-aykutun-babasiyla-telefonda-goruserek-1100951496.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100952162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_881fa596875a23973075b0b2c380f533.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürcistan, türk hava kuvvetleri, c130
gürcistan, türk hava kuvvetleri, c130

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti

23:59 12.11.2025
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan'ın Kakheti bölgesinde dün düşen C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde dün düşen C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Gürcistan'da dün düşen askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Uçağımızın kara kutusunun bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" demişti.
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.
Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmalar gece de devam etti.
Gece saatlerinde enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.
Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
Dün, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала