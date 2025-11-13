https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/metrobus-guzerghi-degisiyor-hangi-gunlerde-gecerli-olacak-1100967274.html

Metrobüs güzergâhı değişiyor: Hangi günlerde geçerli olacak?

Metrobüs güzergâhı değişiyor: Hangi günlerde geçerli olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma etkinliklerinde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul trafiğini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı.Toplantıda alınan kararla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatıldığı özel günlerde metrobüs seferlerinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılması kabul edildi.Karar, Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapılan toplantıda oy birliğiyle alındı.Hangi günlerde geçerli olacak?UKOME, metrobüs güzergâhının değiştirilmesini zorunlu kılan durumları şu şekilde açıkladı:Bu organizasyon ve çalışmalar sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen veya kısmen kapatıldığından, metrobüs seferlerinin kesintiye uğramaması adına yeni güzergâh devreye sokulacak.Metrobüsün yeni güzergâhı nasıl olacak?Karara göre metrobüs, köprü kapandığında FSM Köprüsü güzergâhını kullanacak.Anadolu Yakası → Avrupa Yakası geçişi için güzergâh:Avrupa Yakası → Anadolu Yakası geçişi için güzergâh:Seferler aksamayacakToplantıda metrobüsün, özellikle tarife yoğunluğu yüksek günlerde hizmetin devamlılığı için alternatif güzergâha ihtiyaç duyduğu vurgulandı. UKOME’nin aldığı bu karar, belirtilen günlerde metrobüs hattındaki aksamaları en aza indirmeyi hedefliyor.Karar, oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

