Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 derece düşüyor, Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışı bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Tüm bölgelerde yer yer yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kar bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat
Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Bursa – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Çanakkale – 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İstanbul – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Denizli – 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İzmir – 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Manisa – 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Hatay – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Isparta – 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Çankırı – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Kayseri – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
BATI KARADENİZ
Bolu – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Rize – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Kars – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Malatya – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mardin – 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Siirt – 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu