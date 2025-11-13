Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/meteorolojiden-6-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-sicaklik-dusuyor-kar-yagisi-bekleniyor-1100953966.html
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 derece düşüyor, Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışı bekleniyor. Niğde, Kayseri... 13.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kar bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor

06:53 13.11.2025
© Dilara İrem Sancarsağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 derece düşüyor, Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışı bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Tüm bölgelerde yer yer yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kar bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışa dikkat

Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Bursa – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Çanakkale – 18°C
Parçalı bulutlu
İstanbul – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 16°C
Parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 13°C
Parçalı bulutlu
Denizli – 18°C
Parçalı bulutlu
İzmir – 21°C
Parçalı bulutlu
Manisa – 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Hatay – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Isparta – 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 14°C
Parçalı bulutlu
Çankırı – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C
Parçalı bulutlu
Kayseri – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

BATI KARADENİZ

Bolu – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Rize – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Kars – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Malatya – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 15°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mardin – 20°C
Parçalı bulutlu
Siirt – 22°C
Parçalı bulutlu
