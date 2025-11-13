https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/meteorolojiden-6-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-sicaklik-dusuyor-kar-yagisi-bekleniyor-1100953966.html

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 derece düşüyor, Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışı bekleniyor. Niğde, Kayseri... 13.11.2025

2025-11-13T06:53+0300

2025-11-13T06:53+0300

2025-11-13T06:53+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kar bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

