Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı
Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı
13.11.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi kamuoyuna duyurdu. Sarsıntı saat 11.57'de, 3.4 (MW) büyüklüğünde kaydedildi.Depremin merkezi ve teknik verilerAFAD verilerine göre depremin merkezi, Marmara Denizi – Silivri'ye 25.99 km mesafe olarak ölçüldü.Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin "normal Marmara içi mikro-aktivite" kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.İstanbul'da Kısa Süreli HissedildiDeprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar hattında kısa süreli bir sarsıntı olarak hissedildi.
Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı

12:16 13.11.2025 (güncellendi: 12:17 13.11.2025)
AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.2 km derinlikte kaydedilen sarsıntı, özellikle Avrupa Yakası’nda hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; uzmanlar bölgede mikro-deprem aktivitesinin sürdüğünü belirtiyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi kamuoyuna duyurdu. Sarsıntı saat 11.57’de, 3.4 (MW) büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin merkezi ve teknik veriler

AFAD verilerine göre depremin merkezi, Marmara Denizi – Silivri’ye 25.99 km mesafe olarak ölçüldü.
Büyüklük: 3.4 (MW)
Saat: 11.57
Tarih: 13 Kasım 2025
Enlem: 40.8339
Boylam: 28.25
Derinlik: 14.2 km
Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin “normal Marmara içi mikro-aktivite” kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

İstanbul’da Kısa Süreli Hissedildi

Deprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar hattında kısa süreli bir sarsıntı olarak hissedildi.
