Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı

Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.2 km derinlikte kaydedilen sarsıntı, özellikle... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi kamuoyuna duyurdu. Sarsıntı saat 11.57’de, 3.4 (MW) büyüklüğünde kaydedildi.Depremin merkezi ve teknik verilerAFAD verilerine göre depremin merkezi, Marmara Denizi – Silivri’ye 25.99 km mesafe olarak ölçüldü.Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin “normal Marmara içi mikro-aktivite” kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.İstanbul’da Kısa Süreli HissedildiDeprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar hattında kısa süreli bir sarsıntı olarak hissedildi.

