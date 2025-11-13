https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/marmara-denizinde-deprem-istanbul-silivri-aciklari-sallandi-1100963286.html
Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı
Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı
Sputnik Türkiye
AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.2 km derinlikte kaydedilen sarsıntı, özellikle... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T12:16+0300
2025-11-13T12:16+0300
2025-11-13T12:17+0300
afad
silivri
avrupa yakası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi kamuoyuna duyurdu. Sarsıntı saat 11.57’de, 3.4 (MW) büyüklüğünde kaydedildi.Depremin merkezi ve teknik verilerAFAD verilerine göre depremin merkezi, Marmara Denizi – Silivri’ye 25.99 km mesafe olarak ölçüldü.Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin “normal Marmara içi mikro-aktivite” kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.İstanbul’da Kısa Süreli HissedildiDeprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar hattında kısa süreli bir sarsıntı olarak hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/gok-cisimlerin-en-cok-yoneldigi-bolge-aciklandi-carpma-olasiligi-belirgin-sekilde-artiyor-1100956826.html
silivri
avrupa yakası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, silivri, avrupa yakası
afad, silivri, avrupa yakası
Marmara Denizi’nde deprem: İstanbul Silivri açıkları sallandı
12:16 13.11.2025 (güncellendi: 12:17 13.11.2025)
AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.2 km derinlikte kaydedilen sarsıntı, özellikle Avrupa Yakası’nda hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; uzmanlar bölgede mikro-deprem aktivitesinin sürdüğünü belirtiyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi kamuoyuna duyurdu. Sarsıntı saat 11.57’de, 3.4 (MW) büyüklüğünde kaydedildi.
Depremin merkezi ve teknik veriler
AFAD verilerine göre depremin merkezi, Marmara Denizi – Silivri’ye 25.99 km mesafe olarak ölçüldü.
Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin “normal Marmara içi mikro-aktivite” kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.
İstanbul’da Kısa Süreli Hissedildi
Deprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar hattında kısa süreli bir sarsıntı olarak hissedildi.