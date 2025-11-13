Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lübnanlı uzman: Ukrayna'daki yolsuzluklar Zelenskiy'in bilgisi ve onayı dahilinde
Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Vladimir Zelenskiy yönetimini “yaygın yolsuzluklara göz yummakla” suçlayarak Kiev yönetiminin Batılı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Lübnanlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna yönetiminde “derin bir yolsuzluk krizi” bulunduğunu söyledi.Dib, ülke çöküş sürecindeyken üst düzey çevrelerde yolsuzluk yapılmasının Zelenskiy’in bilgisi ve onayı olmadan mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, Zelenskiy yönetiminin “ahlaki, hukuki ve siyasi meşruiyetini” kaybettiğini vurgulayarak, “Zelenskiy rejimi, Avrupa’daki müttefikleri açısından da güvenilirliğini yitirdi” ifadelerini kullandı.Dib ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya gönderilen yardımlar konusundaki açıklamalarını anımsatarak, “Trump, bu yolsuzluğun derinliğini ortaya koydu; askeri ve lojistik yardımların Ukrayna’ya ulaşmadığını söyledi” dedi.Zelenskiy’in içeride baskıyı artırma çabalarına da değinen Dib, “Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerinde cepheleri genişleterek açık savaş başlatmak ve Ukraynalılarda korku yaratarak yolsuzluk sorununu unutturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde

19:57 13.11.2025
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Vladimir Zelenskiy yönetimini “yaygın yolsuzluklara göz yummakla” suçlayarak Kiev yönetiminin Batılı müttefikler nezdinde güven kaybettiğini belirtti.
Lübnanlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna yönetiminde “derin bir yolsuzluk krizi” bulunduğunu söyledi.
Dib, ülke çöküş sürecindeyken üst düzey çevrelerde yolsuzluk yapılmasının Zelenskiy’in bilgisi ve onayı olmadan mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Hiç kimse, özellikle dar siyasi çevrelerde, devlet çökerken yolsuzluğa kalkışmaz. Bu, kararları bizzat alan Zelenskiy’in rızası olmadan olamaz. O, kendi sisteminin çöküşünü hızlandırdı ve Rusya’yı zayıflatmayı amaçlayan projesinin başarısız olmasına yol açtı.
Uzman, Zelenskiy yönetiminin “ahlaki, hukuki ve siyasi meşruiyetini” kaybettiğini vurgulayarak, “Zelenskiy rejimi, Avrupa’daki müttefikleri açısından da güvenilirliğini yitirdi” ifadelerini kullandı.
Dib ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya gönderilen yardımlar konusundaki açıklamalarını anımsatarak, “Trump, bu yolsuzluğun derinliğini ortaya koydu; askeri ve lojistik yardımların Ukrayna’ya ulaşmadığını söyledi” dedi.
Zelenskiy’in içeride baskıyı artırma çabalarına da değinen Dib, “Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerinde cepheleri genişleterek açık savaş başlatmak ve Ukraynalılarda korku yaratarak yolsuzluk sorununu unutturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
