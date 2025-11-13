https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lubnanli-uzman-ukraynadaki-yolsuzluklar-zelenskiyin-bilgisi-ve-onayi-dahilinde-1100982695.html
Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde
Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde
13.11.2025
Lübnanlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna yönetiminde “derin bir yolsuzluk krizi” bulunduğunu söyledi.Dib, ülke çöküş sürecindeyken üst düzey çevrelerde yolsuzluk yapılmasının Zelenskiy’in bilgisi ve onayı olmadan mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, Zelenskiy yönetiminin “ahlaki, hukuki ve siyasi meşruiyetini” kaybettiğini vurgulayarak, “Zelenskiy rejimi, Avrupa’daki müttefikleri açısından da güvenilirliğini yitirdi” ifadelerini kullandı.Dib ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya gönderilen yardımlar konusundaki açıklamalarını anımsatarak, “Trump, bu yolsuzluğun derinliğini ortaya koydu; askeri ve lojistik yardımların Ukrayna’ya ulaşmadığını söyledi” dedi.Zelenskiy’in içeride baskıyı artırma çabalarına da değinen Dib, “Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerinde cepheleri genişleterek açık savaş başlatmak ve Ukraynalılarda korku yaratarak yolsuzluk sorununu unutturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
