https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lubnanli-uzman-ukraynadaki-yolsuzluklar-zelenskiyin-bilgisi-ve-onayi-dahilinde-1100982695.html

Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde

Lübnanlı uzman: Ukrayna’daki yolsuzluklar Zelenskiy’in bilgisi ve onayı dahilinde

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Vladimir Zelenskiy yönetimini “yaygın yolsuzluklara göz yummakla” suçlayarak Kiev yönetiminin Batılı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T19:57+0300

2025-11-13T19:57+0300

2025-11-13T19:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

yolsuzluk

kiev

avrupa

rusya

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb982301c8279d791ebeab97900132be.jpg

Lübnanlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Gerard Dib, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna yönetiminde “derin bir yolsuzluk krizi” bulunduğunu söyledi.Dib, ülke çöküş sürecindeyken üst düzey çevrelerde yolsuzluk yapılmasının Zelenskiy’in bilgisi ve onayı olmadan mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, Zelenskiy yönetiminin “ahlaki, hukuki ve siyasi meşruiyetini” kaybettiğini vurgulayarak, “Zelenskiy rejimi, Avrupa’daki müttefikleri açısından da güvenilirliğini yitirdi” ifadelerini kullandı.Dib ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya gönderilen yardımlar konusundaki açıklamalarını anımsatarak, “Trump, bu yolsuzluğun derinliğini ortaya koydu; askeri ve lojistik yardımların Ukrayna’ya ulaşmadığını söyledi” dedi.Zelenskiy’in içeride baskıyı artırma çabalarına da değinen Dib, “Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerinde cepheleri genişleterek açık savaş başlatmak ve Ukraynalılarda korku yaratarak yolsuzluk sorununu unutturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-macaristandan-abye-mali-yardimi-durdurma-cagrisi-1100955892.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, yolsuzluk, kiev, avrupa, rusya, donald trump