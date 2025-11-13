https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-rusya-2025-yilinda-dokuz-binden-fazla-askerin-cesedini-ukraynaya-teslim-etti-1100953208.html

Lavrov: Rusya, 2025 yılında dokuz binden fazla askerin cesedini Ukrayna'ya teslim etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 9 binden fazla askerin naaşının Ukrayna’ya teslim edildiğini, buna... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Rusya’nın Ukrayna ordusuna ait 9 binden fazla askerin cesedini Ukrayna tarafına teslim ettiğini açıkladı.Açıklamasında Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Moskova ile Kiev, İstanbul’da yapılan müzakereler sırasında insani konularda iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Görüşmelerin ardından taraflar, esir ve yaralı değişimlerinde de bulunmuştu. Son takas 2 Ekim’de gerçekleşmiş, bu kapsamda Rusya Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgeden 185 askerini geri almış, aynı sayıda Ukraynalı askeri de iade etmişti.Lavrov’un bu açıklaması, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan bir makalede yer aldı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, bakanla yaptığı röportajı sansürsüz biçimde yayımlamayı reddedince, Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmenin tam metnini kamuoyuyla paylaştı.

