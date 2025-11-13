https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-rusya-2025-yilinda-dokuz-binden-fazla-askerin-cesedini-ukraynaya-teslim-etti-1100953208.html
Lavrov: Rusya, 2025 yılında dokuz binden fazla askerin cesedini Ukrayna'ya teslim etti
Lavrov: Rusya, 2025 yılında dokuz binden fazla askerin cesedini Ukrayna'ya teslim etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 9 binden fazla askerin naaşının Ukrayna’ya teslim edildiğini, buna... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T03:07+0300
2025-11-13T03:07+0300
2025-11-13T03:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
moskova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Rusya’nın Ukrayna ordusuna ait 9 binden fazla askerin cesedini Ukrayna tarafına teslim ettiğini açıkladı.Açıklamasında Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Moskova ile Kiev, İstanbul’da yapılan müzakereler sırasında insani konularda iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Görüşmelerin ardından taraflar, esir ve yaralı değişimlerinde de bulunmuştu. Son takas 2 Ekim’de gerçekleşmiş, bu kapsamda Rusya Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgeden 185 askerini geri almış, aynı sayıda Ukraynalı askeri de iade etmişti.Lavrov’un bu açıklaması, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan bir makalede yer aldı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, bakanla yaptığı röportajı sansürsüz biçimde yayımlamayı reddedince, Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmenin tam metnini kamuoyuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/g7-ukraynada-baris-gorusmeleri-cephe-hatti-uzerinden-baslamali-1100952632.html
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna
rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna
Lavrov: Rusya, 2025 yılında dokuz binden fazla askerin cesedini Ukrayna'ya teslim etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 9 binden fazla askerin naaşının Ukrayna’ya teslim edildiğini, buna karşılık Rusya’nın Ukrayna’dan 143 askerinin cenazesini aldığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı içinde Rusya’nın Ukrayna ordusuna ait 9 binden fazla askerin cesedini Ukrayna tarafına teslim ettiğini açıkladı.
Açıklamasında Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl, hayatını kaybeden askerlerin iadesi kapsamında Rus tarafı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 9 binden fazla askerin cesedini teslim etti. Ukrayna’dan ise 143 askerimizin naaşını teslim aldık.”
Moskova ile Kiev, İstanbul’da yapılan müzakereler sırasında insani konularda iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Görüşmelerin ardından taraflar, esir ve yaralı değişimlerinde de bulunmuştu.
Son takas 2 Ekim’de gerçekleşmiş, bu kapsamda Rusya Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgeden 185 askerini geri almış, aynı sayıda Ukraynalı askeri de iade etmişti.
Lavrov’un bu açıklaması, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan bir makalede yer aldı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, bakanla yaptığı röportajı sansürsüz biçimde yayımlamayı reddedince, Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmenin tam metnini kamuoyuyla paylaştı.