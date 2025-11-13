Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
G7: Ukrayna’da barış görüşmeleri cephe hattı üzerinden başlamalı
G7: Ukrayna’da barış görüşmeleri cephe hattı üzerinden başlamalı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna’ya çatışmayı sonlandırma çağrısında bulunarak, mevcut cephe hattının müzakereler için başlangıç noktası... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Kanada'nın Ontario eyaletinde bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olası barış görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut cephe hattının müzakerelerin “başlangıç noktası” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.Açıklamada, “Mevcut temas hattının müzakereler için çıkış noktası olması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik çözüm arayışına girme çağrısı yapıldı. G7 ülkeleri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ortak çabasının önemine vurgu yaptı.
00:30 13.11.2025
Kanada'nın Ontario eyaletinde bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olası barış görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut cephe hattının müzakerelerin “başlangıç noktası” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamada, “Mevcut temas hattının müzakereler için çıkış noktası olması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik çözüm arayışına girme çağrısı yapıldı. G7 ülkeleri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ortak çabasının önemine vurgu yaptı.
