https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/g7-ukraynada-baris-gorusmeleri-cephe-hatti-uzerinden-baslamali-1100952632.html

G7: Ukrayna’da barış görüşmeleri cephe hattı üzerinden başlamalı

G7: Ukrayna’da barış görüşmeleri cephe hattı üzerinden başlamalı

Sputnik Türkiye

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna’ya çatışmayı sonlandırma çağrısında bulunarak, mevcut cephe hattının müzakereler için başlangıç noktası... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T00:30+0300

2025-11-13T00:30+0300

2025-11-13T00:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

g7

ukrayna

rusya

barış görüşmeleri

diplomatik çözüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058044895_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_21aed6b5fe455c94da855e2f46d6c0e0.jpg

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olası barış görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut cephe hattının müzakerelerin “başlangıç noktası” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.Açıklamada, “Mevcut temas hattının müzakereler için çıkış noktası olması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik çözüm arayışına girme çağrısı yapıldı. G7 ülkeleri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ortak çabasının önemine vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/peskov-rusya-trumpin-ukrayna-krizinin-cozumune-katki-sunmasini-umuyor-1100950510.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

g7, ukrayna, rusya, barış görüşmeleri, diplomatik çözüm