G7: Ukrayna’da barış görüşmeleri cephe hattı üzerinden başlamalı
ukrayna kri̇zi̇
g7
ukrayna
rusya
barış görüşmeleri
diplomatik çözüm
00:30 13.11.2025 (güncellendi: 00:36 13.11.2025)
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna’ya çatışmayı sonlandırma çağrısında bulunarak, mevcut cephe hattının müzakereler için başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.
Kanada'nın Ontario eyaletinde bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olası barış görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut cephe hattının müzakerelerin “başlangıç noktası” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamada, “Mevcut temas hattının müzakereler için çıkış noktası olması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik çözüm arayışına girme çağrısı yapıldı. G7 ülkeleri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ortak çabasının önemine vurgu yaptı.