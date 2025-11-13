https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/kremlin-ukraynanin-rusya-ile-muzakereleri-durduruldugu-aciklamasi-dikkatimizi-cekti-1100968567.html
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya ile müzakereleri durdurulduğu açıklaması dikkatimizi çekti
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya ile müzakereleri durdurulduğu açıklaması dikkatimizi çekti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’dan gelen, Rusya’yla müzakereleri sonlandırdığı yönündeki açıklamaları dikkatlerini çektiğini belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna'nın Rusya'yla müzakereleri sonlandırdığı yönündeki haberle ilgili olarak, "Bu açıklama bizim de dikkatimizi çekti. Müzakereler önemli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus yetkili, "Bu açıklamalar, Ukrayna tarafının herhangi bir şekilde teması sürdürmek, görüşmeleri devam ettirmek istemediği durumunu resmileştiriyor. Bu üzücü bir durum" diye ekledi.Nükleer silah testleriABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, nükleer silah testlerine yeniden başlama planlarının silah güvenliğini kontrol etme amacını taşıdığı yönündeki sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, diğer ülkelerin nükleer test yapması durumunda Rusya'nın da benzer şekilde hareket edeceğini söylediğini anımsattı.Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna’nın Rusya’yla müzakereleri sonlandırdığı yönündeki haberle ilgili olarak, “Bu açıklama bizim de dikkatimizi çekti. Müzakereler önemli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak, elbette, Ukrayna tarafı bu tür açıklamalar bağlamında şunu bilmeli ki, er ya da geç müzakereleri yürütmek zorunda kalacak, ancak bunu çok daha kötü bir konumdan yapmak zorunda olacak. Kiev rejiminin konumu her geçen gün kötüleşiyor.
Rus yetkili, "Bu açıklamalar, Ukrayna tarafının herhangi bir şekilde teması sürdürmek, görüşmeleri devam ettirmek istemediği durumunu resmileştiriyor. Bu üzücü bir durum" diye ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, nükleer silah testlerine yeniden başlama planlarının silah güvenliğini kontrol etme amacını taşıdığı yönündeki sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, diğer ülkelerin nükleer test yapması durumunda Rusya’nın da benzer şekilde hareket edeceğini söylediğini anımsattı.
Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya, Devlet Başkanı’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılana kadar özel askeri harekatı sürdürecek, zira Kiev’le diyalogu sürdürme fırsatı yok.
Moskova, Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın, Rusya ve Avrupa arasında er ya geç diyaloğun kurulacağı yönündeki sözlerine katılıyor.
Putin’in Doğrudan Hat programının tarihi belirlendi. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak.