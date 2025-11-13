https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/kremlin-ukraynanin-rusya-ile-muzakereleri-durduruldugu-aciklamasi-dikkatimizi-cekti-1100968567.html

Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya ile müzakereleri durdurulduğu açıklaması dikkatimizi çekti

Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya ile müzakereleri durdurulduğu açıklaması dikkatimizi çekti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’dan gelen, Rusya’yla müzakereleri sonlandırdığı yönündeki açıklamaları dikkatlerini çektiğini belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna’nın Rusya’yla müzakereleri sonlandırdığı yönündeki haberle ilgili olarak, “Bu açıklama bizim de dikkatimizi çekti. Müzakereler önemli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus yetkili, "Bu açıklamalar, Ukrayna tarafının herhangi bir şekilde teması sürdürmek, görüşmeleri devam ettirmek istemediği durumunu resmileştiriyor. Bu üzücü bir durum" diye ekledi.Nükleer silah testleriABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, nükleer silah testlerine yeniden başlama planlarının silah güvenliğini kontrol etme amacını taşıdığı yönündeki sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, diğer ülkelerin nükleer test yapması durumunda Rusya’nın da benzer şekilde hareket edeceğini söylediğini anımsattı.Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

