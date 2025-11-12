https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/abdnin-gonderdigi-gerald-r-ford-ucak-gemisi-karayiplere-ulasti-1100911594.html

ABD'nin gönderdiği Gerald R. Ford uçak gemisi Karayiplere ulaştı

ABD'nin 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle gönderdiği USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden saldırı grubunun Latin Amerika sularına giriş yaptığı...

ABD’nin, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle gönderdiği uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu, Latin Amerika bölgesine ulaştı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluşuyor.

