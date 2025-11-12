Türkiye
ABD'nin gönderdiği Gerald R. Ford uçak gemisi Karayiplere ulaştı
ABD'nin gönderdiği Gerald R. Ford uçak gemisi Karayiplere ulaştı
dünya
abd
latin amerika
pentagon
uss gerald r. forf
ABD’nin, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle gönderdiği uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu, Latin Amerika bölgesine ulaştı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluşuyor.
latin amerika
abd, latin amerika, pentagon, uss gerald r. forf
abd, latin amerika, pentagon, uss gerald r. forf

02:00 12.11.2025
© AP Photo / John ClarkABD, Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’de konuşlandırdı
ABD’nin 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle gönderdiği USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden saldırı grubunun Latin Amerika sularına giriş yaptığı açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:
USSOUTHCOM'daki artırılmış ABD kuvvetleri varlığı, ABD'nin güvenliğini ve refahını tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini artıracaktır. Bu kuvvetler, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek ve ulus ötesi suç örgütlerini etkisiz hale getirip ortadan kaldırmak için mevcut kabiliyetleri geliştirecektir.
USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluşuyor.
