Kamboçya-Tayland sınırında gerilim: Sınır köyleri tahliye edildi
Tayland’dan Kamboçya’ya açılan ateş sonucu Prey Chan köyündeki yüzlerce kişi tahliye edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sınır... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Kamboçya-Tayland sınırında yaşanan gerginlik dün yeniden tırmandı. Yerel saatle 16.00 sularında Tayland’dan Kamboçya’daki Prey Chan köyüne ateş açılması üzerine, yaklaşık 250 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.Kamboçya Başbakanı Hun Manet, saldırıyı kınayarak olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurmuştu.Öte yandan Tayland tarafı, Kamboçya askerlerinin kendi topraklarına ateş açtığını öne sürerek, kendi tarafında ölü veya yaralı olmadığını belirtti. Tayland ayrıca, sınırda devriye gezen bir askerinin mayına basarak ayağını kaybetmesi nedeniyle barış anlaşmasını süresiz askıya aldığını ve Kamboçya askerlerinin iadesini de süresiz ertelediğini duyurdu.Kamboçya ise Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını tekrar teyit etti. Dışişleri Bakanlığı, sınır bölgelerine yeni mayın döşendiği iddialarını kesin dille reddetti ve mevcut mayınların 1970’li ve 1980’li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kaldığını vurguladı.Tayland ve Kamboçya arasındaki 817 kilometrelik sınır hattı uzun süredir toprak anlaşmazlıklarıyla gündemde. İki ülke, Temmuz 2025’te kısa süreli çatışmalar yaşamıştı. Ekim ayında iki ülke liderleri ASEAN zirvesinde Kamboçya–Tayland ilişkilerini normalleştirmek için bir barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında taraflar, sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başlamıştı.Kamboçya, tahliye edilen köy sakinlerinin güvenliği, zarar gören alanların onarımı ve sınır bölgelerinin denetlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
2025
