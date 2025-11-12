https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/tayland-kambocya-sinirinda-gerilim-tirmaniyor-sivillere-ates-acildi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1100943078.html

Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanıyor: Sivillere ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Kamboçya medyası Tayland askerlerinin Kamboçya sınırında sivil çadırlara ateş açtığı, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay, iki ülke arasında... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Kamboçya basınına göre, Tayland askerleri sınırdaki Prey Chan köyünde sivil çadırlara gerçek mermilerle ateş etti. Olayda en az 1 kişinin öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yerel yetkililer, saldırının yerel saatle 15.30’da gerçekleştiğini, bölgenin kısmen Tayland askerlerinin kontrolünde olduğunu söyledi. Barışın askıya alınmasından 1 gün sonra Saldırının, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un, Kamboçya ile imzalanan ortak barış deklarasyonunu tek taraflı askıya aldığını açıklamasından sadece 24 saat sonra gerçekleştiği aktarıldı. Söz konusu kararın, bir kara mayınının iki Tayland askerini yaralamasının ardından alındığı belirtildi.Barış anlaşması kısa süre önce imzalanmıştı Ekim ayında iki ülke liderleri ASEAN zirvesinde Kamboçya–Tayland ilişkilerini normalleştirmek için bir barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sınırda tansiyonun düşürülmesini, ağır silahların geri çekilmesini, gözlemin ASEAN tarafından yapılmasını içeriyordu. İmza töreninde konuşan tarafların, ilişkilerde karşılıklı güven inşa etme sözü verdiği aktarılmıştı.

