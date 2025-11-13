Türkiye
İtalya basını: Transfere olumlu bakıyor
İtalya basını: Transfere olumlu bakıyor
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları yeniden gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarın... 13.11.2025
2022 yazında Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a transfer olan Icardi, gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlamış ve hem Süper Lig'de hem Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son haftalarda eleştirilere maruz kalması, yıldız ismin geleceğiyle ilgili söylentileri daha da artırdı.Milan'dan Icardi Hamlesiİtalyan basınından Tuttosport, Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilen Milan'ın devreye girdiğini öne sürdü. Habere göre Serie A ekibi, tecrübeli golcüyü İtalya'ya götürmek için nabız yoklamaya başladı.Yayınlanan haberde, 32 yaşındaki oyuncunun da Milan'a dönme fikrine sıcak bakabileceği ve İtalya'da yeni bir maceraya açık olduğu ifade edildi. Galatasaray performansıGalatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, şu ana kadar sarı-kırmızılılarla çıktığı 102 maçta 67 gol ve 22 asist üretti. Kariyerinin en üretken dönemlerinden birini İstanbul'da yaşayan Arjantinli yıldız, özellikle son iki sezonda takımın hücum gücünün en önemli parçası oldu.Sakatlık sonrası bu sezon sahalara dönen Icardi, 14 maçta 534 dakika süre aldı ve 6 gol kaydetti. Özellikle yaşadığı sakatlıklar ve yoğun maç takviminin etkisiyle form grafiğinde dalgalanmalar olduğu biliniyor.
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları yeniden gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli futbolcu için bu kez İtalya’dan çarpıcı bir haber ortaya atıldı.
2022 yazında Paris Saint-Germain’den Galatasaray’a transfer olan Icardi, gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlamış ve hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son haftalarda eleştirilere maruz kalması, yıldız ismin geleceğiyle ilgili söylentileri daha da artırdı.

Milan’dan Icardi Hamlesi

İtalyan basınından Tuttosport, Icardi’nin sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilen Milan’ın devreye girdiğini öne sürdü. Habere göre Serie A ekibi, tecrübeli golcüyü İtalya’ya götürmek için nabız yoklamaya başladı.
Yayınlanan haberde, 32 yaşındaki oyuncunun da Milan’a dönme fikrine sıcak bakabileceği ve İtalya’da yeni bir maceraya açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray performansı

Galatasaray’da dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, şu ana kadar sarı-kırmızılılarla çıktığı 102 maçta 67 gol ve 22 asist üretti. Kariyerinin en üretken dönemlerinden birini İstanbul’da yaşayan Arjantinli yıldız, özellikle son iki sezonda takımın hücum gücünün en önemli parçası oldu.
Sakatlık sonrası bu sezon sahalara dönen Icardi, 14 maçta 534 dakika süre aldı ve 6 gol kaydetti. Özellikle yaşadığı sakatlıklar ve yoğun maç takviminin etkisiyle form grafiğinde dalgalanmalar olduğu biliniyor.
