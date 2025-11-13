https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/filistinli-nakisci-sputnike-konustu-israil-surekli-olarak-kulturel-kodumuzu-gasp-etmeye-cabaliyor-1100968111.html

Filistinli nakışçı Sputnik’e konuştu: İsrail sürekli olarak kültürel kodumuzu gasp etmeye çabalıyor

Filistinli nakış ustası Ayşa Duikat, Cezayir'de düzenlenen Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sergisi'nde Filistin'i temsil etti. Ayşa için bu sadece bir... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

“Geçimini nakıştan sağlayan kadınların durumunu iyileştirmek için zanaatkar kadınlarımız için uluslararası bir pazar bulmaya çalışıyorum. Tamamen nakış gelirlerine bağlı olan kadınlar var, onlar çocuklarının eğitimini ödüyor, ailelerinin geçimini sağlıyor. Bizim için bu sadece bir zanaat değil, geleneği korumanın ve İsrail işgali tarafından gasp edilmesini engellemenin bir yoludur.”“İsrail sürekli olarak kültürel kodumuzu gasp etmeye çabalıyor. Bu yakınlarda İsrailli hostesler Filistin ulusal kostümlerini giyerek, onları ‘İsrail mirası’ olarak tanıttı.”Gazze’deki savaştan sonraki yaşamı anlatan Ayşa, şunları kaydetti:“Hayat daha da zorlaştı. Şimdi her kasaba ve köy arasında büyük geçiş kontrol noktaları var ve bu durum malzeme tedarikini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Gerekli kumaş ve iplikleri temin etmek giderek zorlaşıyor ve bu, el sanatlarının korunması önünde büyük engeller yaratıyor.”"Nakış, orijinal Filistin sanatıdır. Ve onu gelecek nesillere aktarmaya, kız çocuklarını eğitmeye ve geleneği korumaya devam ettiğimiz sürece kimliğimizi korumuş ve mirasımızın kaybolmasını ya da çalınmasını önlemiş oluyoruz.”

