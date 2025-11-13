https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-2-belde-hedef-alindi-1100957420.html

İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 belde hedef alındı

İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 belde hedef alındı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, 2024’te imzalanan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Aytarun ve Tayrfalsiyye beldelerini hedef aldı. Saldırılarda can kaybına ilişkin henüz... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T10:07+0300

2025-11-13T10:07+0300

2025-11-13T10:07+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

i̇srail

nebatiye

lübnan resmi haber ajansı (nna)

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097389145_0:20:399:244_1920x0_80_0_0_5200f736408974fcb9857d97927b4e51.jpg

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan iki beldeye gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki Aytarun beldesinin Hanuk bölgesi ile Sur kentine bağlı Tayrfalsiyye beldesinin batı kesimini bombaladı. Lübnan makamları, saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee açıklamasında, sabah saatlerinde istihbarata dayalı bir operasyonla Hizbullah’ın “silah deposu ve yeraltında bulunan terör altyapısının” vurulduğunu ileri sürdü.Adraee, saldırıya konu olan yapıların sivil yerleşimlere yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek, bunun Hizbullah’ın Lübnan halkını “canlı kalkan” olarak kullandığının bir göstergesi olduğunu savundu. Sözcü, “Hedef alınan altyapı, sivil tesislerin hemen yakınında bulunuyordu. Bu durum, Hizbullah’ın sivilleri tehlikeye atan sorumsuzca faaliyetlerinin yeni bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.Açıklamada, savaş uçaklarının ilk saldırının ardından Hizbullah’a ait başka altyapıları da hedef aldığı belirtildi.Ateşkes ihlalleri sürüyorİsrail, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşen çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında imzalanan ateşkese karşın, İsrail ordusunun anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği bildirildi. Bu ihlaller sonucu yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.İsrail’in işgali sürüyorİsrail ordusu, son savaşta Lübnan topraklarında ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.Bunun yanı sıra, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı stratejik bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/israil-lubnanin-guneyine-saldiri-duzenledi-3-olu-11-yarali-1100834713.html

lübnan

i̇srail

nebatiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, i̇srail, nebatiye, lübnan resmi haber ajansı (nna), saldırı