https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/israil-lubnanin-guneyine-saldiri-duzenledi-3-olu-11-yarali-1100834713.html

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenledi: 3 ölü, 11 yaralı

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenledi: 3 ölü, 11 yaralı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 3 araca düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Tel Aviv... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-08T17:22+0300

2025-11-08T17:22+0300

2025-11-08T17:22+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

i̇srail

nebatiye

lübnan resmi haber ajansı (nna)

lübnan sağlık bakanlığı

hizbullah

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097391048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4d252d3797f9e303ba3ceb3b0036914c.jpg

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) üç ayrı saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, saldırılar Nebatiye’ye bağlı Bint Cubeyl, Şeba ve Beraşit beldelerinde meydana geldi.Saldırılarda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandıLübnan Sağlık Bakanlığı, Şeba’da 2 kişinin, Beraşit’te ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beraşit’te 4, Bint Cubeyl’de ise 7 kişi yaralandı. Böylece gün boyunca düzenlenen saldırılarda toplam 3 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.İsrail ordusu, Şeba beldesine düzenlenen saldırıyı üstlendi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundaki paylaşımında hedef alınan kişilerin “Hizbullah’la çalışan Lübnan Direniş Tugayları”na mensup olduğunu ve bu kişilerin “Hizbullah adına silah kaçakçılığı yaptığını” iddia etti.BM verileri: İsrail, ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiAncak Lübnan makamları, saldırıların sivil bölgelerde gerçekleştiğini ve ateşkesin açık ihlali olduğunu bildirdi.İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in sınır hattındaki saldırıları sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, anlaşmadan bu yana İsrail ordusu ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal etti.Ekim 2023’te başlayan çatışmalar, Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüş; 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi yaralanmıştı. İsrail halen Lübnan sınırında ele geçirdiği beş tepeyi ve bazı bölgeleri kontrol altında tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/israil-lubnanin-guneyine-saldiri-baslatti-1100797450.html

lübnan

i̇srail

nebatiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, i̇srail, nebatiye, lübnan resmi haber ajansı (nna), lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi