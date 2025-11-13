https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/huriye-helvaci-ile-oglu-osman-nasil-oldu-ilk-bulgular-ortaya-cikti-1100959019.html
Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için başlatılan arama çalışmaları günlerce devam etmiş, acı haber ise Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelmişti.Anne ve oğlunun cansız bedenleri, dere yatağı ve şelale çevresinde farklı noktalarda bulunmuştu.Huriye Helvacı’nın kıyafetleri 15 metre uzakta bulunduBölgede inceleme yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, annenin kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldu. İlk incelemelerde delici, kesici alet yarası veya darp izi tespit edilmedi.Yetkililer, hipotermi vakalarında kişilerin ölüm anından önce “aşırı sıcaklık hissi” nedeniyle giysilerini çıkarmalarının görülebildiğini belirtiyor.Adli Tıp ön raporu: Osman yüksekten düşerek hayatını kaybettiAnne ve oğlun kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön rapor, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içeriyor.Sabah’ın haberine göre:Cep telefonu aranıyorOlay yerinde yapılan geniş çaplı aramalarda annenin çantası bulundu; ancak cep telefonu henüz bulunamadı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için başlatılan arama çalışmaları günlerce devam etmiş, acı haber ise Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelmişti.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri, dere yatağı ve şelale çevresinde farklı noktalarda bulunmuştu.
Huriye Helvacı’nın kıyafetleri 15 metre uzakta bulundu
Bölgede inceleme yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, annenin kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldu. İlk incelemelerde delici, kesici alet yarası veya darp izi tespit edilmedi.
Yetkililer, hipotermi vakalarında kişilerin ölüm anından önce “aşırı sıcaklık hissi” nedeniyle giysilerini çıkarmalarının görülebildiğini belirtiyor.
Adli Tıp ön raporu: Osman yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Anne ve oğlun kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön rapor, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içeriyor.
Osman Helvacı’nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği
ifade edildi.
5 yaşındaki çocuğun bel bölgesinde kırıklar
tespit edildi.
Anne Huriye Helvacı’da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı
.
Kadının ölüm nedeninin hipotermi
olduğu belirtildi.
Olay yerinde yapılan geniş çaplı aramalarda annenin çantası bulundu; ancak cep telefonu henüz bulunamadı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.