Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/huriye-helvaci-ile-oglu-osman-nasil-oldu-ilk-bulgular-ortaya-cikti-1100959019.html
Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı
Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) ile... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T10:56+0300
2025-11-13T10:56+0300
türki̇ye
huriye helvacı
otopsi
osman yaşar helvacı
osman helvacı
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100959565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c234035f08dece11bd118fb7b122a232.jpg
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için başlatılan arama çalışmaları günlerce devam etmiş, acı haber ise Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelmişti.Anne ve oğlunun cansız bedenleri, dere yatağı ve şelale çevresinde farklı noktalarda bulunmuştu.Huriye Helvacı’nın kıyafetleri 15 metre uzakta bulunduBölgede inceleme yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, annenin kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldu. İlk incelemelerde delici, kesici alet yarası veya darp izi tespit edilmedi.Yetkililer, hipotermi vakalarında kişilerin ölüm anından önce “aşırı sıcaklık hissi” nedeniyle giysilerini çıkarmalarının görülebildiğini belirtiyor.Adli Tıp ön raporu: Osman yüksekten düşerek hayatını kaybettiAnne ve oğlun kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön rapor, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içeriyor.Sabah’ın haberine göre:Cep telefonu aranıyorOlay yerinde yapılan geniş çaplı aramalarda annenin çantası bulundu; ancak cep telefonu henüz bulunamadı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesiyle-birlikte-kaybolmustu-kucuk-osman-olu-bulundu-1100888460.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100959565_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4c4043b2d22ca58a166794f72c1cdb36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
huriye helvacı, otopsi, osman yaşar helvacı, osman helvacı, adli tıp kurumu
huriye helvacı, otopsi, osman yaşar helvacı, osman helvacı, adli tıp kurumu

Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı

10:56 13.11.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaAnne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı
Anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) ile ilgili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Adli Tıp’ın ön raporuna göre Osman’ın yüksekten düşme, annenin ise hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için başlatılan arama çalışmaları günlerce devam etmiş, acı haber ise Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelmişti.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri, dere yatağı ve şelale çevresinde farklı noktalarda bulunmuştu.

Huriye Helvacı’nın kıyafetleri 15 metre uzakta bulundu

Bölgede inceleme yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, annenin kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldu. İlk incelemelerde delici, kesici alet yarası veya darp izi tespit edilmedi.
Yetkililer, hipotermi vakalarında kişilerin ölüm anından önce “aşırı sıcaklık hissi” nedeniyle giysilerini çıkarmalarının görülebildiğini belirtiyor.

Adli Tıp ön raporu: Osman yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Anne ve oğlun kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön rapor, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içeriyor.
Sabah’ın haberine göre:
Osman Helvacı’nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.
5 yaşındaki çocuğun bel bölgesinde kırıklar tespit edildi.
Anne Huriye Helvacı’da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı.
Kadının ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirtildi.

Cep telefonu aranıyor

Olay yerinde yapılan geniş çaplı aramalarda annenin çantası bulundu; ancak cep telefonu henüz bulunamadı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
11 Kasım, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала