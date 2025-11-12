https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/peskov-rusya-trumpin-ukrayna-krizinin-cozumune-katki-sunmasini-umuyor-1100950510.html
Peskov: Rusya, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne katkı sunmasını umuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini beklediğini ifade etti. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Moskova’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki krizin diplomatik ve siyasi yollarla çözümüne destek vermeye hazır olduğunu umduğunu söyledi. Peskov, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliği için yeni fırsatlar yaratılması gerektiğini vurguladı.Peskov, “Başkan Trump’ın Ukrayna sorununda diplomatik ve siyasi çözüm için katkı sunmaya hala hazır olduğunu içtenlikle umuyoruz” dedi.Peskov, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik iş birliği alanlarında yeni fırsatların açılması gerektiğini vurgulayarak, “İkili ilişkilerimizi geliştirmeliyiz... Ticaret ve ekonomi alanında yeni imkanlar yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.Kremlin sözcüsü ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin “parlak bir geleceğe sahip” olduğunu, ancak tarafların şu anda sadece “zaman ve para kaybettiğini” dile getirdi.
