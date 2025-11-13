Türkiye
G7 Dışişleri Bakanları, İran’ı ABD ile doğrudan müzakerelere çağırdı
G7 Dışişleri Bakanları, İran’ı ABD ile doğrudan müzakerelere çağırdı
G7 ülkeleri, İran’a nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla tam iş birliği yapması... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin (İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD) Dışişleri Bakanları, Tahran’ın nükleer programı konusunda, ‘Avrupa üçlüsü’nün (Fransa, Almanya ve İngiltere) desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması için İran’a çağrıda bulundu. Bakanların yayımladığı ortak bildiride, şu ifadeler yer aldı:
G7 Dışişleri Bakanları, İran'ı ABD ile doğrudan müzakerelere çağırdı

02:16 13.11.2025
G7 ülkeleri, İran’a nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla tam iş birliği yapması çağrısında bulundu.
G7 ülkelerinin (İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD) Dışişleri Bakanları, Tahran’ın nükleer programı konusunda, ‘Avrupa üçlüsü’nün (Fransa, Almanya ve İngiltere) desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması için İran’a çağrıda bulundu.
Bakanların yayımladığı ortak bildiride, şu ifadeler yer aldı:
“İran, tüm nükleer tesisleri ve materyalleri kapsayacak şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) ile tam iş birliğini yeniden başlatmalıdır. Avrupa üçlüsü’nün desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere girmesi için İran’a çağrıda bulunduk”
