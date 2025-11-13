https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/abd-gazzede-askeri-guc-bulundurulmayacak-1100952426.html

ABD: Gazze’de askeri güç bulundurulmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan askerlerinin Gazze bağlamında Ortadoğu’da konuşlandırılmayacağını açıkladı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ABD askABD’nin Gazze sınırında bir askeri üs kurma planı olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şu yanıtı verdi:Daha önce bazı medya kuruluşlarında, ABD’nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs inşa etmeyi değerlendirdiğine dair haberler yer almıştı. Ancak Leavitt, bu iddiaları yalanlayarak, “Bu, ABD’nin ilgilendiği bir konu değil. Şu anda bu sürece dahil değiliz ve bu amaçla herhangi bir finansman ayırmayacağız” ifadelerini kullandı.Trump, BBC’yi ‘Solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdi Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi ‘solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdiğini ve kuruluşun İngiltere vatandaşlarının vergileriyle finanse edildiğini belirtti:Sözcü, BBC’ye karşı ‘dava açıldığını’ bildirdi. Ayrıca BBC’nin, Trump’ın kamuya yönelik açıklamalarını iddia edilen ‘çarpıtma’ nedeniyle Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği ise tamamen kurumun kendi takdirinde olduğu aktarıldı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve İcra Direktörü Deborah Turness, 9 Kasım’da, BBC’nin 2024’te yayınlanan Panorama belgesel programında Başkan Trump’ın sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle eleştiriler sonrasında istifa ettiklerini açıklamıştı.Telegraph gazetesinin haberine göre, BBC, Trump’ın Ocak 2021’de yaptığı konuşmayı çarpıtarak, politikacının Kongre’deki olayları teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yaratmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, bu durum üzerine BBC’yi ‘sahte haber kaynağı’ olarak nitelendirdi. Trump ise BBC muhabirlerini ‘yolsuz’ ve kurum yönetimini ‘dürüst olmayan’ olarak tanımladı. Daha sonra Trump, sözlerinin çarpıtılması nedeniyle BBC’ye karşı dava açmak zorunda olduğunu açıkladı.'Epstein'İ affetmeyi düşünmüyor'Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af çıkarmayı ne düşündüğünü ne de konuştuğunu söyledi.Leavitt, Trump'ın Maxwell'i affetme olasılığına ilişkin yaptığı basın toplantısında, "Şu anda bundan bahsetmiyor veya bunu düşünmüyor. Size bunu temin edebilirim." dedi.Ayrıca Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü kapanma ve diğer pek çok konuda ne kadar kötü bir performans sergilediklerini gizlemek için her şeyi yapacaklar" dedi.

