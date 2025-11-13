https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/abd-gazzede-askeri-guc-bulundurulmayacak-1100952426.html
ABD: Gazze’de askeri güç bulundurulmayacak
ABD: Gazze’de askeri güç bulundurulmayacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan askerlerinin Gazze bağlamında Ortadoğu’da konuşlandırılmayacağını açıkladı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T00:30+0300
2025-11-13T00:30+0300
2025-11-13T00:30+0300
dünya
abd
karoline leavitt
başkan
gazze
abd
bbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052691655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8acabf920f3e5c5b3573c6a51c52ae15.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ABD askABD’nin Gazze sınırında bir askeri üs kurma planı olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şu yanıtı verdi:Daha önce bazı medya kuruluşlarında, ABD’nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs inşa etmeyi değerlendirdiğine dair haberler yer almıştı. Ancak Leavitt, bu iddiaları yalanlayarak, “Bu, ABD’nin ilgilendiği bir konu değil. Şu anda bu sürece dahil değiliz ve bu amaçla herhangi bir finansman ayırmayacağız” ifadelerini kullandı.Trump, BBC’yi ‘Solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdi Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi ‘solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdiğini ve kuruluşun İngiltere vatandaşlarının vergileriyle finanse edildiğini belirtti:Sözcü, BBC’ye karşı ‘dava açıldığını’ bildirdi. Ayrıca BBC’nin, Trump’ın kamuya yönelik açıklamalarını iddia edilen ‘çarpıtma’ nedeniyle Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği ise tamamen kurumun kendi takdirinde olduğu aktarıldı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve İcra Direktörü Deborah Turness, 9 Kasım’da, BBC’nin 2024’te yayınlanan Panorama belgesel programında Başkan Trump’ın sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle eleştiriler sonrasında istifa ettiklerini açıklamıştı.Telegraph gazetesinin haberine göre, BBC, Trump’ın Ocak 2021’de yaptığı konuşmayı çarpıtarak, politikacının Kongre’deki olayları teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yaratmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, bu durum üzerine BBC’yi ‘sahte haber kaynağı’ olarak nitelendirdi. Trump ise BBC muhabirlerini ‘yolsuz’ ve kurum yönetimini ‘dürüst olmayan’ olarak tanımladı. Daha sonra Trump, sözlerinin çarpıtılması nedeniyle BBC’ye karşı dava açmak zorunda olduğunu açıkladı.'Epstein'İ affetmeyi düşünmüyor'Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af çıkarmayı ne düşündüğünü ne de konuştuğunu söyledi.Leavitt, Trump'ın Maxwell'i affetme olasılığına ilişkin yaptığı basın toplantısında, "Şu anda bundan bahsetmiyor veya bunu düşünmüyor. Size bunu temin edebilirim." dedi.Ayrıca Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü kapanma ve diğer pek çok konuda ne kadar kötü bir performans sergilediklerini gizlemek için her şeyi yapacaklar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fbi-direktoru-patel-abd-ve-cin-fentanil-oncullerinin-akisini-durdurma-plani-uzerinde-anlasti-1100951971.html
başkan
gazze
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052691655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4b33263af56fe9b9c07173ab2cd6751b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, başkan, gazze, abd, bbc
abd, karoline leavitt, başkan, gazze, abd, bbc
ABD: Gazze’de askeri güç bulundurulmayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan askerlerinin Gazze bağlamında Ortadoğu’da konuşlandırılmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ABD askABD’nin Gazze sınırında bir askeri üs kurma planı olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şu yanıtı verdi:
Başkan açık bir şekilde, yaşanan gelişmeler kapsamında sahada Amerikan güçlerinin bulunmasını istemediğini belirtti
Daha önce bazı medya kuruluşlarında, ABD’nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs inşa etmeyi değerlendirdiğine dair haberler yer almıştı.
Ancak Leavitt, bu iddiaları yalanlayarak, “Bu, ABD’nin ilgilendiği bir konu değil. Şu anda bu sürece dahil değiliz ve bu amaçla herhangi bir finansman ayırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Trump, BBC’yi ‘Solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdi
Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi ‘solcu propaganda makinesi’ olarak nitelendirdiğini ve kuruluşun İngiltere vatandaşlarının vergileriyle finanse edildiğini belirtti:
Başkan çok net bir şekilde, bunun ne yazık ki İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bir solcu propaganda makinesi olduğunu belirtti. Başkan, bu durumun büyük Britanya halkı için üzücü olduğunu düşünüyor
Sözcü, BBC’ye karşı ‘dava açıldığını’ bildirdi. Ayrıca BBC’nin, Trump’ın kamuya yönelik açıklamalarını iddia edilen ‘çarpıtma’ nedeniyle Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği ise tamamen kurumun kendi takdirinde olduğu aktarıldı.
BBC Genel Müdürü Tim Davie ve İcra Direktörü Deborah Turness, 9 Kasım’da, BBC’nin 2024’te yayınlanan Panorama belgesel programında Başkan Trump’ın sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle eleştiriler sonrasında istifa ettiklerini açıklamıştı.
Telegraph gazetesinin haberine göre, BBC, Trump’ın Ocak 2021’de yaptığı konuşmayı çarpıtarak, politikacının Kongre’deki olayları teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yaratmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, bu durum üzerine BBC’yi ‘sahte haber kaynağı’ olarak nitelendirdi. Trump ise BBC muhabirlerini ‘yolsuz’ ve kurum yönetimini ‘dürüst olmayan’ olarak tanımladı.
Daha sonra Trump, sözlerinin çarpıtılması nedeniyle BBC’ye karşı dava açmak zorunda olduğunu açıkladı.
'Epstein'İ affetmeyi düşünmüyor'
Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af çıkarmayı ne düşündüğünü ne de konuştuğunu söyledi.
Leavitt, Trump'ın Maxwell'i affetme olasılığına ilişkin yaptığı basın toplantısında, "Şu anda bundan bahsetmiyor veya bunu düşünmüyor. Size bunu temin edebilirim." dedi.
Ayrıca Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü kapanma ve diğer pek çok konuda ne kadar kötü bir performans sergilediklerini gizlemek için her şeyi yapacaklar" dedi.